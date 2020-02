‘Fruit your night’ is vrijdag aan twaalfde editie toe Kristof Vereecke

03 februari 2020

15u04 0 Zelzate Komende vrijdag organiseert Pionier, de studentenvereniging van het koninklijk atheneum, al voor de twaalfde keer ‘Fruit your night’. Met de fuif halen ze centen op voor hun eindejaarsreis naar Malaga en een spetterend Honderd Dagenfeest.

‘Fruit your night’ is een begrip onder fuivend Zelzate. “Het evenement is al aan zijn twaalfde editie toe. Vandaar dat we de naam ook in ere willen houden”, zegt Elias Catelijn van studentenvereniging Pionier. “Het concept is ondertussen al wat aangepast, maar in grote lijnen blijven we in dezelfde richting kijken als onze voorgangers. Wat goed is, daar blijf je best van af.”

Malaga

Lees: een spetterende fuif, een pak goede dj’s, hamburgers en special drinks. “We kijken er enorm naar uit. Voor ons is het toch één van de organisaties van het jaar. Zo hebben we dit jaar ook al croques en pannenkoeken verkocht en een Sinterklaasdag georganiseerd, maar de ‘Fruit your night-fuif’ is toch specialer. Er hangt ook wel wat van af. Zo betalen we met de opbrengst onze eindejaarsreis. Die gaat dit jaar naar het Spaanse Malaga. Hopelijk hebben we ook wat over om onze jaarlijkse Honderd Dagenactiviteit mee te betalen.”

Op de affiche dj’s J-Line, Fizzy, Funkatek, Targa, Motivaty en Maurice. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij de leden van Pionier en 7 euro aan de kassa.