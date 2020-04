“Eigenlijk zou dit overal in het land moeten gebeuren”: Geneeskunde voor het Volk test elke inwoner van woonzorgcentrum op corona: Kristof Vereecke

07 april 2020

14u14 40 Zelzate Een ploeg van Geneeskunde voor het Volk heeft dinsdag alle bewoners en personeel van woon- en zorgcentrum Zilverbos in Zelzate getest op Covid-19, goed voor 228 nieuwe tests. “Eigenlijk zou dit in elk woonzorgcentrum moeten gebeuren”, zegt Geert Asman (PVDA), schepen van sociale zaken in Zelzate en dokter bij Geneeskunde voor het Volk. “De instellingen voor ouderenzorg zijn de nieuwe ground zero van de pandemie.”

Het is geen toeval dat Geneeskunde voor het Volk een woon- en zorgcentrum in Zelzate uitkoos als locatie voor hun pilootproject. Schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) is er al jaren één van de gezichten van een succesvolle groepspraktijk, daarnaast heeft de kanaalgemeente met amper 7 besmettingen op 12.500 inwoners een zeer lage besmettingsgraad. “Ik heb aangedrongen bij mijn collega’s om Zelzate uit te kiezen”, steekt Asman niet weg. “Dankzij de lage besmettingsgraad kan je hier het effect van de tests echt nog meten.” Het antwoord op de vraag waaraan het ligt dat Zelzate momenteel zo weinig besmettingen telt, moet ook hij schuldig blijven. “We hebben zeer snel maatregelen getroffen en de solidariteit in onze gemeente is groot. Aan de andere kant leeft hier echt 12.500 man op een zakdoek en is de kans op besmettingen zeer aanwezig. We prijzen ons hoe dan ook gelukkig dat we voorlopig relatief gespaard worden, al is elke besmetting er één te veel.”

Iedereen is heel blij ons te zien. Zorgverleners getuigen dat ze met de daver op het lijf naar het werk gaan. Ook de bewoners willen duidelijkheid. Voor hun geestelijke gezondheid is het belangrijk die te scheppen. Geert Asman, arts bij Geneeskunde voor het Volk en schepen van sociale zaken

Geneeskunde voor het Volk wil via het pilootproject in Zelzate aandringen bij de overheid om alle woon- en zorgcentra in het land te testen. “Alleen zo kan je efficiënt maatregelen nemen”, weet Asman. “Dat vraagt uiteraard heel wat testcapaciteit en ondersteunend personeel om de tests af te nemen. Vandaag laat Geneeskunde voor het volk alvast zien dat dit kan.”

Ground zero

Dat beaamt ook collega-arts en volksvertegenwoordiger voor PVDA Sofie Merckx “De instellingen voor ouderenzorg zijn de nieuwe ground zero van de pandemie. Er zijn dringend extra maatregelen nodig om onze ouderen en hun verzorgers te beschermen. Met ons pilootproject vestigen we de aandacht op de noodzaak om maximaal te testen. Enkel zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen en een grotere ramp vermijden.”

Ongerustheid

De bewoners van Zilverbos waren alvast blij de ploeg van Geneeskunde voor het Volk te mogen verwelkomen. “We zijn hier vandaag met een team van 17 mensen”, zegt Geert Asman. “8 artsen, 7 verpleegkundigen en 2 ondersteunende medewerkers. Van 9 uur ’s ochtends tot 14 uur hebben we 228 mensen getest. Iedereen is heel erg blij ons te zien. Zorgverleners getuigen dat ze met de daver op het lijf naar het werk gaan. Ze hebben schrik om besmet te raken en om zelf de besmetting door te geven als ze het virus dragen zonder dat ze het weten. Ook de bewoners willen duidelijkheid. Sommigen zijn patiënt bij mij en de onzekerheid bij die mensen is enorm. Voor hun geestelijke gezondheid is het belangrijk duidelijkheid te scheppen.”

Donderdag of vrijdag resultaat

Asman wordt daarin bijgetreden door zijn collega Sofie Merckx. “De cijfers tonen aan dat één op acht van de besmette 80-plussers aan het virus zal overlijden. In de ouderenzorg is het dus cruciaal om besmetting te vermijden.”

Dat beaamt ook Anne Delespaul, nationaal woordvoerster van Geneeskunde voor het Volk. “Op basis van de resultaten kunnen de besmette bewoners en personeelsleden van de niet-besmette personen gescheiden worden. Voor de eerste groep kan men dan de juiste zorg en bescherming bieden, voor de tweede groep preventieve maatregelen om besmetting te vermijden. Wij hopen dat deze algemene testing zo snel mogelijk navolging krijgt in alle woonzorgcentra in België. Er wordt daar vandaag nog altijd maar zeer selectief getest. Dat moet dringend veranderen. Want geblinddoekt kan je geen brand blussen.”

De resultaten van de test worden donderdag of vrijdag verwacht. “Momenteel was er in Zilverbos sprake van één geïsoleerd coronageval. Laat ons hopen dat het daarbij blijft”, besluit Geert Asman.