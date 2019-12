“Eerlijke taxshift voldoet aan gelijkheids- en redelijkheidsprincipe” Meerderheid als één blok achter nieuwe meerjarenplan Kristof Vereecke

31 december 2019

14u00 0 Zelzate Gisteren werd de nieuwe meerjarenplanning van de gemeente Zelzate, met daarin de fameuze eerlijke taxshift die de zogenaamde bredere schouders zwaarder belast, goedgekeurd. De oppositie stelde zich daarbij vooral vragen over de haalbaarheid. De meerderheid lijkt echter niet te twijfelen aan zijn meerjarenplan.

De toekomstcoalitie van Zelzate kiest in zijn nieuwe meerjarenplanning voor een eerlijke taxshift: inwoners en lokale zelfstandigen betalen minder, grote bedrijven en multinationals betalen meer. De zogenaamde taxshift is een aanpassing van de oppervlaktebelasting voor bedrijven. “Ik heb sterke vragen over de haalbaarheid van die taxshift”, stak Martin Acke (N-VA) zijn kritiek niet onder stoelen of banken. “Is die taxshift wel afgetoetst bij de grote bedrijven? En is het wel zeker dat die extra belastingen geïnd kunnen worden?” Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) nam direct alle zorgen weg. “De taxshift voldoet volledig aan het gelijkheids- en redelijkheidsprincipe. Bovendien kreeg de belasting al de goedkeuring van binnenlands bestuur.” Ook schepen Steven De Vuyst (PVDA), een bevlogen voorvechter van de taxshift liet zich niet onbetuigd. “Toen jullie destijds een onrechtvaardige milieutaks invoerden, hebben jullie dan ook elke Zelzatenaar om goedkeuring gevraagd? Bovendien is onze taxshift voor die bedrijven een peulschil. Per schijf van 2.000 euro inkomsten gaat het om 1,80 euro tachtig die ze moeten afdragen. Die peulschil betekent voor onze gemeente echter een wereld van verschil.”

Spaarpot

Open VLD en ook ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) maakten zich dan weer zorgen over de spaarpot van de gemeente. “Jullie investeren in Zelzate en dat is goed”, aldus Kristof Stevelinck (Open VLD). “Maar van de opgebouwde spaarpot van 6.000.000 euro blijft op het einde van de rit maar 3.500 euro meer over. Wat als er onderweg iets fout loopt? Hoe gaat er dan bijgestuurd worden?” Ook die kritiek pareerde de nieuwe toekomstcoalitie. “De realiteit is dat Zelzate binnen 6 jaar een pak beter uit zal zien. Ook op financieel vlak”, antwoordde schepen van financiën Geert Asman (PVDA). “We dichten het gat van 1,4 miljoen door het vorige bestuur ongeïnde facturen en we bouwen de schuldenlast per inwoner af. Zelzate lag aan beademingsmachine, wij pompen weer leven in.”

Lees ook: Toekomstcoalitie houdt woord: zo sociaal is de nieuwe begroting van de meest linkse gemeente van Vlaanderen