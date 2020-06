“De zee begint in Zelzate”: Strijd tegen sigarettenpeuken wordt opgevoerd Kristof Vereecke

17u10 3 Zelzate Oplettende Zelzatenaren hebben het misschien al opgemerkt, sinds kort zijn er op verschillende peukengevoelige plaatsen in het centrum boodschappen zichtbaar aan de rioleringsroosters.

‘Hier begint de zee’ is ongetwijfeld één van de meest opvallende boodschappen die werden aangebracht. “Deze actie kadert in het peukenproject waar onze gemeenten en heel wat horecazaken aan meewerken”, klinkt het bij afvalintercommunale IDM. “Met deze ludieke actie willen we voorbijgangers bewust maken van de lange afbraaktijd van sigarettenpeuken.”

En dat is nodig. Vorig weekend haalde de werkgroep ‘Make Zelzate Clean Again’ een ongezien aantal peuken uit het gemeentepark. “Onverantwoord, het duurt tot 15 jaar vooraleer zo’n peuk vergaat in de natuur en zelfs dan blijven er vaak nog giftige stoffen achter.” Rokers kunnen in Zelzate nog steeds zakasbakjes kopen bij de gemeente en de deelnemende horecazaken.