‘De Prutsers’ halen het van de leerkrachten tijdens touwtrektornooi “Touwtrekken hoort stilaan bij ‘Dag van de Jeugdbeweging” Kristof Vereecke

18 oktober 2019

15u45 2 Zelzate Bij Sint-Laurens in Zelzate hielden ze vandaag de traditie hoog om een touwtrektornooi te organiseren ter ere van de ‘Dag van de jeugdbeweging’.

De oproep om massaal in jeugdbeweginguniform naar school te komen werd goed opgevolgd. De speelplaats bij Sint-Laurens liep vol scouts, Chiro en KLJ-jeugd. Over de middag konden ze er ook onder elkaar uit maken wie de sterkste leden waren tijdens hun jaarlijkse touwtrekcompetitie. “Iets wat stilaan een traditie begint te worden”, aldus persverantwoordelijke Ruben Beke. “Zelfs de leerkrachten doen ondertussen mee.” Uiteindelijk haalden ‘De Prutsers’, enkele leerlingen van het vierde basismechanica, het in de finale van de leerkrachten. “Dit is een heel mooi moment om onze jeugdbewegingen onder de aandacht te brengen! Dat we wonnen van de leerkrachten, nemen we er heel graag bij!”, jubelden ‘De Prutsers’ achteraf.