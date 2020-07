“De ene nacht nog straffer dan de andere!” Voor het eerst in 4 decennia geen Katse Feesten, wij zetten 10 topmomenten voor u op een rij.

Zelzate

In 1977 introduceert brouwer ‘Wardjen’ De Kock Duvel op de Katte. In 2019 speelt deejaylegende Dave Lambert de sterren van de Katse Hemel tijdens een zoveelste straffe nacht. Hoogtepunten genoeg in de veertigjarige geschiedenis van de Katse Feesten. Omdat deze nu voor het eerst niet doorgaan, duiken we voor u in het archief op zoek naar tien onvergetelijke momenten uit vier decennia feest op De Katte. Van het prille begin en de passage van Arno Hintjens met Tjens Couter, over de hoogdagen van de Vlaamse festivalscene in de jaren 90 tot de intrede van de DJ’s.