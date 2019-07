‘Cruciaal gesprek’ moet herstel Westkade Sas van Gent in stroomversnelling brengen Kosten worden geraamd tussen 5 en 10 miljoen euro Kristof Vereecke

09 juli 2019

17u06 0 Zelzate Het dossier rond de Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate lijkt muurvast te zitten. Dat meldt de Nederlandse krant PZC. De verbindingsweg langs het kanaal Gent-Terneuzen is al vier maand afgesloten wegens instortingsgevaar. Omdat er geen duidelijkheid is rond wie het miljoenenproject moet betalen, blijft het dossier aanslepen.

“Op korte termijn vindt een cruciaal gesprek plaats over de toekomst van de Westkade”, bloklettert de Nederlandse krant PZC. Vier maand geleden werd de verbindingsweg tussen Zelzate en Sas van Gent afgesloten ter hoogte van kunstmestfabriek Rosier. De kadeconstructie langs het Kanaal Gent-Terneuzen is over een lengte van ruim tweehonderd meter zo instabiel dat die bij de minste activiteit in het kanaal Gent-Terneuzen dreigt te zakken. Een dringende herstelling dringt zich dan ook op. Zeker omdat de Westkade één van de levensaders is van Sas van Gent. Alleen lijken de drie betrokken partijen - de gemeente Terneuzen, kunstmestfabriek Rosier en Rijkswaterstaat - het maar niet eens te worden over wie voor de kosten van dat herstel moet dragen.

Erg gevoelig

“Het ligt allemaal erg gevoelig”, zegt de Terneuzens wethouder Jurgen Vervaet in de PZC. Rijkswaterstaat stelde eerder dat dit de kunstmestfabriek verantwoordelijk is, terwijl Rosier naar Rijkswaterstaat kijkt. Een ultiem overleg moet nu volgens Vervaet snel duidelijkheid brengen. In dat overleg zou ook havenbedrijf North Sea Ports een cruciale rol kunnen spelen. De kosten van herstel van de al uit 1913 stammende kadeconstructie worden op vijf à tien miljoen euro geraamd.