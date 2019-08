‘Boulevard aan kramen’ moet maandagmarkt vanaf 26 augustus gezelliger maken Kristof Vereecke

08 augustus 2019

08 augustus 2019

17u06

De eerste vernieuwde maandagmarkt gaat door op 26 augustus. De markt wordt heringericht om de aantrekkelijkheid te vergroten.

Tijdens de laatste gemeenteraad kondigde de nieuwe toekomstcoalitie al een herschikking van de wekelijkse maandagmarkt aan. Alle kramen worden gecentraliseerd op het middenplein en moeten een boulevard vormen van de vleesmarkt tot aan het VEM-pleintje. De maatregel moet de markt opnieuw aantrekkelijk maken voor bezoekers. “Door de kramen te verzamelen op het middelste gedeelte van onze Grote Markt, en ze naar elkaar te richten, willen we een gezellige boulevard creëren van de vleesmarkt tot aan het VEM-pleintje”, zegt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). Vanaf 26 augustus is het ook daadwerkelijk zover. Daar waar markten overal opnieuw in de lift zitten, blijft de Zelzaatse maandagmarkt jaar na jaar achteruit boeren. Nochtans was het ooit één van de absolute trekpleisters van de regio. Verschillende pogingen van het vorige gemeentebestuur om de markt opnieuw te lanceren, leidden telkens tot niks.