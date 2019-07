‘Boulevard aan kramen’ moet maandagmarkt opnieuw aantrekkelijk maken Herschikking moet mensen terug naar Zelzate lokken bij start van de werkweek Kristof Vereecke

02 juli 2019

16u29 7 Zelzate Er komt een herschikking van de wekelijkse maandagmarkt. Alle kramen worden gecentraliseerd op het middenplein en moeten een boulevard vormen van de vleesmarkt tot aan het VEM-pleintje. De maatregel moet de markt opnieuw aantrekkelijk maken voor bezoekers. De beslissing kwam er in samenspraak met de marktbonden en de lokale horeca-uitbaters.

Daar waar markten overal opnieuw in de lift zitten, blijft de Zelzaatse maandagmarkt jaar na jaar achteruit boeren. Nochtans was het ooit één van de absolute trekpleisters van de regio. Verschillende pogingen van het vorige gemeentebestuur om de markt opnieuw te lanceren, leidden telkens tot niks.

Gezelllig

Daarom besliste de nieuwe toekomstcoalitie nu de markt te herschikken. “Door de kramen te verzamelen op het middelste gedeelte van onze Grote Markt, en ze naar elkaar te richten, willen we een gezellige boulevard creëren van de vleesmarkt tot aan het VEM-pleintje”, zegt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). “We moeten iets doen”, treedt burgemeester Brent Meuleman (sp.a) haar bij. “Het is dat of onze markt voorgoed kapot laten gaan. Dat willen we niet laten gebeuren. Het nieuwe voorstel werd grondig doorgesproken met de marktkramers en de horeca. We zijn ervan overtuigd dat we onze wekelijkse maandagmarkt opnieuw gezellig moeten maken. Dat is goed voor alle betrokken partijen.”

Veiligheid

Ook brandweer en politie zijn voorstander van de nieuwe opstelling. “Met de huidige opstelling geraken zij niet altijd overal bij. Dat is een veiligheidsrisico”, weet Brent Meuleman. “Door de nieuwe opstelling lossen we ook dat probleem op.” Volgens Open Vld-raadslid Filip Bruggheman zijn niet alle horeca-uitbaters zo tevreden met het nieuwe voorstel. “Ik kan me voorstellen dat als je een succesvol kraam voor je deur hebt, je misschien in eerste instantie twijfelt aan het nieuwe voorstel. Maar ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen wel zal varen bij een gezellige markt”, repliceert Brent Meuleman.