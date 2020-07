Zware materiële schade nadat personenwagen op tractor inrijdt bij inhaalmanoeuvre Koen Baten

22 juli 2020

18u17 0 Zele Op de Keltenlaan in Zele is er deze namiddag een zware crash geweest tussen een personenwagen en een tractor. De bestuurder van een Audi voerde een inhaalmanoeuvre uit toen de chauffeur van de tractor linksaf wilde slaan in de Rijkenhoek in Zele. De schade aan beide voertuigen was groot, maar als bij wonder raakte er niemand gewond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur deze middag. De bestuurder van de Audi en de tractor reden in de richting van Berlare. Toen de chauffeur van de personenwagen aan zijn inhaalmanoeuvre begon sloeg de tractor net linksaf. Het kwam tot een zware aanrijding tussen beide voertuigen waarbij de tractor zelf op zijn zij terechtkwam.

De voorruit van de Audi was volledig ingedeukt na de klap, maar als bij wonder bleef de chauffeur ongedeerd. Ook de bestuurder van het landbouwvoertuig raakte gelukkig niet gewond, maar was wel danig onder de indruk van de klap. De personenwagen is rijp voor de schroothoop.

Door de zware crash was de Keltenlaan een tijdlang volledig afgesloten voor alle verkeer. De brandweer van Zele kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Een buurtbewoner schrikt er niet van dat er hier eens een zwaar ongeval zou moeten gebeuren. “Ze rijden hier soms bijzonder snel en er gebeuren vaak inhaalmanoeuvres", klinkt het. “Dit moet hier ooit nog eens fout aflopen. Het is al een wonder dat hierbij geen gewonden zijn gevallen", klinkt het.