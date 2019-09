Zware brand verwoest woning van 85-jarige dame: slachtoffer en haar hond kunnen op tijd ontkomen Koen Baten

02 september 2019

11u25 0 Zele Op Durmen in Zele is een woning deze ochtend volledig uitgebrand nadat er brand was ontstaan in een ruimte achteraan de woning. De 85-jarige dame merkte het vuur zelf op en kon tijdig naar buiten lopen samen met haar hond. Enkele buren probeerden nog te blussen maar de brand was te hevig. “De temperatuur liep zo hoog op dat we bijna te maken hadden met een flashover", aldus brandweerofficier Paul De Wilde.

De brand ontstond rond 8.45 uur vanochtend achteraan de woning. In een ruimte waar het water opgewarmd werd ontstond er plots brand. “Dit ging ook gepaard met enkele ontploffingen”, legt Paul De Wilde uit. “Bij aankomst was de woning al volledig verloren en konden we enkel nog gecontroleerd blussen om de vlammen te doven. De exacte oorzaak is moeilijk te achterhalen", klinkt het. Bij aankomst van de brandweer was de temperatuur zo hoog opgelopen, dat het bijna tot een flashover kwam. Een flashover ontstaat door de veel rook in de woning die zodanig warm wordt dat het vlammen veroorzaakt.

De 85-jarige bewoonster zelf is hevig geschrokken van de brand, maar kon gelukkig nog tijdig naar buiten lopen. De buren schoten haar meteen ter hulp. “Wij hoorden plots enkele ontploffingen op straat. We dachten eerst aan een ongeval, maar toen we de rook zagen wisten we dat het ernstig was", klinkt het. “We namen meteen een brandblusser om te proberen blussen, maar de rook was te hevig waardoor dit onmogelijk was.” Gelukkig was de buurvrouw al naar buiten gelopen in de tuin samen met haar hond. “Ze stak haar hond weg en bleef staan in de tuin, wij hebben haar toen even geholpen en van de woning weggehaald", klinkt het.

Ze werd even verzorgd in de ambulance, en dan ondergebracht bij de overburen. Ook haar kinderen en kleinkinderen kwamen ter plaatse op de brand. “Mijn oma woonde hier nog helemaal alleen. Ze was nog bijzonder fit en goed te been", klinkt het. “Ze had hier vroeger altijd een kruidenierswinkel waar ze alles verkocht. Bij de wisseling van de Belgische frank naar de euro is ze gestopt. Er lag hier wel nog wat stockageruimte, maar dat was het.”

Van de woning blijft nu niets meer over. “Het zal haar enorm veel pijn doen wat er gebeurde. Al haar materiaal is vernietigd door de brand. Gelukkig raakte ze tijdig naar buiten, dat zou nog veel erger geweest zijn”, aldus haar kleinzoon. Ook de hond bleef ongedeerd in de tuin en werd na de brand opgevangen door de familie. Ook de 85-jarige bewoonster zelf zal opgevangen worden door de familie. “Ze kan zeker bij ons terecht en wij zullen haar goed opvangen. Het voornaamste is dat zij ongedeerd bleef", klinkt het.