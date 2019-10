Zwalpende motorrijder op E17 vierde echtscheiding en reed dronken naar nieuwe vriendin in Dendermonde Koen Baten

04 oktober 2019

15u48 0 Zele Gentenaar Lendert E. zwalpte vorig jaar met zijn motor wel heel gevaarlijk op de E17 richting Dendermonde. Het was zelf zo erg dat hij ook begon te zwalpen op de pechstrook. Gelukkig kon een politiepatrouille hem tijdig langs de kant zetten alvorens er ongevallen gebeurden.

De bestuurder van de motorfiets was niet alleen dronken op het moment van de feiten. Hij beschikte ook niet over een L op zijn voertuig als leerling bestuurder op het moment van de feiten. Het relaas van de feiten was duidelijk. “De man zat op dat moment in een echtscheiding. In december van dat jaar zou de scheiding effectief rond zijn en hij was dit gaan vieren", klonk het. “Daarna reed hij naar zijn nieuwe vriendin in Dendermonde, maar dat was natuurlijk niet de beste keuze.”

Het leverde de man een geldboete op van 2.000 euro en een rijverbod van dertig dagen.