Zomerschool De Leerschakel ontvangt 92 kinderen: “Nederlands en wiskunde, maar ook sport en cultuur” Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

13u32 2 Zele Basisschool De Schatkist in Zele vormde de afgelopen twee weken de thuisbasis voor 92 kinderen en hun enthousiaste juffen en meesters. “Samen maakten zij deel van uit onze zomerklas”, zegt Özkan Yurdaer, vrijwilliger bij De Leerschakel.

De leerlingen werden verdeeld over zes klasjes. Het publiek bestond uit anderstalige leerlingen en leerlingen die nog wat werk hebben op vlak van wiskunde en Nederlands. “In de ochtend werkten de leerlingen aan schoolse vakken zoals Nederlands en wiskunde. In de namiddag kregen de leerkrachten versterking van verschillende verenigingen die hun medewerking verleenden om kinderen onder andere een initiatie rugby (Brigand), volleybal (JTV Dero Zele –Berlare) en ropeskipping (Siluskip) te geven,” zegt Yurdaer. “De kinderen kregen ook bezoek van Verhalenkoning Frank Van Mossevelde”, vult juf Nele aan. “We hielden een zwerfvuilactie met de kinderen. Pastoor Jan Van Raemdonck gaf de kinderen uitleg over het kunstpatrimonium in de Sint-Ludgeruskerk en boerderij Hoeve Den Bookhamer opende tot slot ook haar deuren voor de kinderen.” Omdat het nog steeds vakantie is, kregen de kinderen de kans om zich uit te leven op de speelplaats en werd er een daguitstap gepland naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke.