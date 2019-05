Zoektocht naar gestolen schilderij uit Sint-Ludgeruskerk in Zele stopgezet Koen Baten

23 mei 2019

16u56 0 Zele De politie en parket hebben de zoektocht naar het schilderij ‘Heilige Familie' stopgezet. Het werk werd begin januari van dit jaar gestolen uit de kerk. Onmiddellijk werd er een zoektocht opgestart en een opsporingsbericht gelanceerd. Het werk werd ook internationaal geseind, maar nu wordt het onderzoek voorlopig ‘on hold’ gezet. “Tenzij er nieuwe elementen naar boven komen, zal het dossier jammer genoeg niet meer geopend worden”, zegt pastoor Jan Van Raemdonck.

Het onderzoek van de politie en parket heeft geen mogelijke dader opgeleverd van de diefstal in de kerk. Er kwamen heel wat tips binnen en ook getuigen zouden de man gezien hebben. “Maar die leverden niets op”, zegt pastoor Jan Van Raemdonck. “Hierdoor is het onderzoek nu stopgezet en zoekt men niet meer verder, wat natuurlijk wel jammer is.”

De zoektocht en de diefstal leefde in heel Zele enorm. Meermaals werd er nagedacht over wie achter de diefstal zou kunnen zitten. Het werk zou gekeurd worden door een Italiaanse experte om na te gaan of het wel of niet van de hand van Michelangelo was, maar zover is het dus nooit gekomen. Pastoor Jan Van Raemdonck was ook een boek aan het schrijven over het werk en zou er de expertise in vermelden. “Ik heb enkele aanpassingen gedaan en de titel zal het Michelangelo enigma (raadsel, nvdr.) worden”, zegt Jan.

Mochten er nieuwe elementen in de diefstal naar boven komen, zal het onderzoek terug heropend worden. Internationaal blijft het werk ook geseind staan zodat het niet verkocht kan worden. “Ik blijf goede hoop hebben. Ik vermoed dat het ergens bij een kunstverzamelaar zit, en wanneer hij misschien komt te overlijden, komt het schilderij ook wel weer naar boven. Daar hoop ik alleszins op”, besluit de pastoor.