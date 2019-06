Zelenaars spuien ideeën in klankbordgroepen: “Kouter nodigt niet uit om te fietsen” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2019

16u18 7 Zele In gemeenschapscentrum De Wiek verzamelden een 40-tal Zelenaars deze ochtend om met het nieuwe bestuur van gedachten te wisselen over de toekomst van hun gemeente. Met de sessies willen CD&V en Leefbaarder Zele de burgers de kans geven om mee te participeren in het beleid. “In het najaar trekken we ook de wijken in”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

Het was één van de absolute prioriteiten bij de voorstelling van de beleidsnota van de nieuwe meerderheid eerder dit jaar: de Zelenaars de kans bieden om te participeren in het beleid. Die vraag blijkt ook wel degelijk te leven bij een deel van de bevolking, want net als vorige week vonden enkele tientallen burgers de weg naar gemeenschapscentrum De Wiek.

Zaterdagochtend kruisten ze de degens over drie thema’s: Zele als klimaatgemeente, als fiets- en wandelveilige gemeente en buitenkomen in Zele. Dat gaf zeker stof tot discussie. Zo werd pittig gedebatteerd over de toekomst van de Kouter. “Nu is het een grijze massa, maar als er meer groen en plantjes zouden staan, zou ik me meer uitgenodigd voelen om er rond te kuieren”, opperde een deelnemer. “Sowieso moet er iets veranderen aan de weginfrastructuur, want als fietser voel je je er momenteel niet veilig. Een knip in de straat hoeft niet meteen voor mij, maar ingrepen die het verkeer vertragen zijn zeker welkom”, klonk het. In de discussie over de klimaatgemeente ging het onder andere over de nieuwe blauwe PMD-zak waar je sinds kort meer plastic afval in kwijt kan. “Het zorgt er wel voor dat we meer blauwe zakken moeten aankopen. Zou het niet beter zijn om mensen te verplichten naar het containerpark te gaan met hun afval”, opperde iemand, maar dat voorstel werd niet echt toegejuicht door andere deelnemers. Ook de toekomst van de uitgaansbuurt kwam aan bod. “Het is heel jammer dat jeugdhuis Juvenes te maken krijgt met klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Als je in de buurt van het jeugdhuis gaat wonen, weet je toch dat het er niet altijd rustig zal zijn.”

Burgemeester Hans Knop blikte tevreden terug op de tweede klankbordsessie. “We willen het beleid van onze gemeente niet uitstippelen vanachter een bureau, maar in samenspraak met de Zelenaars. We merken heel wat enthousiasme en een constructieve houding bij de deelnemers van de klankbordgroepen. Hun input zal verwerkt worden in een verslag en uiteraard zal er rekening mee gehouden worden als we onze meerjarenplanning opstellen.” Volgende week zaterdag volgt de laatste van drie klankbordsessies, maar daar houdt het niet op. “Het is slechts de eerste stap in een participatietraject. Vanaf het najaar trekken we ook de wijken in om ons oor te luister te leggen”, aldus Knop.