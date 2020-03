Zelenaars hangen Roparunvlag uit: “Nood aan positivisme” Yannick De Spiegeleir & Koen Baten

19 maart 2020

15u30 0 Zele De Roparun mag dit jaar dan wel niet doorgaan, dat houdt de Zelenaars niet tegen om zich op te trekken aan het groepsgevoel dat schuilgaat achter de estafetteloop. Pieter-Jan Van Der Burgt deed via zijn pagina ‘Zeels Nieuws’ een oproep om massaal Roparunvlaggen op te hangen.

“We roepen de mensen op om een Roparunvlag uit te hangen met een wit lint, een kleurrijk spandoek van de kindjes, een witte handdoek of eender welke vlag”, klinkt het. “We gaan het positivisme hard nodig hebben”, zegt de Zeelse huisarts Joris Walraet die in de Oude Kouterdreef zelf ook een vlag heeft uitgehangen.

Voor Walraet zijn het vreemde tijden. “Als dokter zien wij geen mensen meer in onze praktijk omdat alle consultaties telefonisch verlopen. Het is hier rustiger dan ooit. Tegelijkertijd steken we een handje toe in het triagecentrum in Dendermonde waar het uiteraard wel druk is.”