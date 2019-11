Zelenaar Ruben (23) is straks week lang ‘minister van Mobiliteit’ in jeugdparlement Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

18u05 6 Zele Tijdens het jeugdparlement in februari 2020 zal de 23-jarige Zelenaar Ruben Van Miegroet zich een week lang ‘Federaal jeugdminister van Mobiliteit’ mogen noemen. “Ik wil jongeren de kans geven om het debat te voeren rond de privatisering van de NMBS.”

23 jaar oud zijn en jezelf je al minister noemen, het is niet iedereen genegen. Maar Ruben Van Miegroet mag zich alvast wel voor een week Federale jeugdminister Mobiliteit noemen. “Tussen 23 en 28 februari mag ik me minister noemen”, klinkt het. Tijdens die week gaat het Jeugd Parlement Jeunesse door in de Belgische senaat. “Tijdens die week, die in de krokusvakantie valt, komen meer dan 100 Belgische jongeren samen in de Senaat om te debatteren rond 4 wetsontwerpen: uitstap van de kernenergie, hervorming van justitie, aanpassing van het federale België en mijn ontwerp: de hervorming van de NMBS.”

NMBS Privatiseren

In het wetsontwerp van Van Miegroet wilt hij de discussie openen rond de privatisering van de NMBS en de verkoop van kleine spoorlijnen. “Dagelijks hoor je iedereen wel praten over de NMBS omdat hun trein té laat of zelfs afgeschaft is. Ik wil daar het debat rond opentrekken en jongeren de kans geven hun visie rond de spoorwegen te zeggen,” gaat Ruben verder.

Deelnemen

“Als jongeren geïnteresseerd zijn om te debatteren rond de hervorming van de NMBS, België, justitie of rond de kernuitstap kunnen zich inschrijven.”. Concreet: jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen zich inschrijven tot en met 12 november. De parlementaire simulatie gaat door tussen 23 en 28 februari in de Senaat tijdens de krokusvakantie, overnachtingen in Brussel en eten zijn inbegrepen in het tarief van 80 euro. Ook is er een sociaal tarief beschikbaar. Meer informatie kan je vinden op: www.jeugdparlementjeunesse.be