Zele test snelheidsremmers met proefopstellingen Yannick De Spiegeleir

10 juli 2020

14u45 1 Zele Om snelheidsduivels te ontmoedigen test de gemeente Zele momenteel enkele proefopstellingen uit met verkeersremmers in de Driesstraat, Elststraat en de Oude Kouterdreef. Na maximum een half jaar wordt de proefopstelling geëvalueerd in samenspraak met buurtbewoners.

Overdreven snelheid en racegedrag: het blijft voor heel wat ergernis zorgen. “Het gemeentebestuur heeft zich ertoe geëngageerd alles in het te werk stellen om de snelheid in de Zeelse straten zoveel mogelijk te remmen. Omdat dit geen eenvoudige opdracht is, kiezen we ervoor om een aantal remmende concepten uit te testen vooraleer definitieve keuzes te maken”, verduidelijkt burgemeester Hans Knop (CD&V)

De voorbije week werden in de Driesstraat, de Elststraat en de Oude Kouterdreef alvast testopstellingen geïnstalleerd. “Dit is een deel van onze zoektocht naar antwoorden op de vele meldingen van Zelenaars over overdreven snelheid in hun woonomgeving. Indien dit het gewenste resultaat oplevert, rollen we stap voor stap verder uit”, aldus Knop.

In de drie vermelde straten wordt een opstelling geplaatst waarbij de wegbreedte wordt versmald en een verkeersdrempel tussen deze insnoering wordt aangebracht. “Fietsers kunnen hun weg veilig en comfortabel verder zetten, doordat naast de drempel een vlakke en voldoende brede fietsstrook behouden blijft”, stelt de burgemeester.

(lees verder onder de foto)

Een dergelijke installatie wordt voorzien in de Elststraat ter hoogte van het huisnummer 135, in de Driesstraat ter hoogte van het huisnummer 210 en in de Oude Kouterdreef ter hoogte van het huisnummer 152. Dergelijke ingrepen hebben altijd wel wat impact op het comfort van de buurtbewoners. Zo is het bijvoorbeeld altijd een evenwichtsoefening tussen verkeersremming en parkeergelegenheid voor de deur. “De beide kunnen jammer genoeg zelden samen worden gegarandeerd, maar als er keuzes moeten gemaakt worden, krijgt de verkeersveiligheid in onze straten de absolute prioriteit”, besluit de burgemeester.

Het gemeentebestuur voorziet een testperiode van maximaal zes maanden. Vooraleer de testopstellingen definitief te maken, wordt een evaluatie georganiseerd waarbij de buurtbewoners worden betrokken.

Verkeerspolitie

De burgemeester wijst er ook op dat snelheidsremming zowel een verhaal is van infrastructurele ingrepen als van handhaving. Daartoe werd eerder al beslist om het politiekorps uit te breiden met een volwaardig verkeersteam.