Zele start met Techniekacademie Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

17u45 1 Zele In navolging van andere steden en gemeenten start op 18 september ‘Techniekacademie Zele’. De Techniekacademie wil kinderen van 10 tot 12 jaar op een unieke wijze laten kennismaken met techniek en technologie (STEM).

Dat het gemeentebestuur de Techniekacademie naar Zele haalt, is geen toeval. “De bedrijven op onze twee industrieterreinen zijn permanent op zoek naar technisch geschoolde werkkrachten. Er zijn dus heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in eigen streek voor wie goed technisch opgeleid is. We hebben er dus alle baat bij onze kinderen ook dat domein te laten verkennen. Daarnaast is het voor Zele een mooie kans om het vrijetijdsaanbod voor kinderen uit te breiden met techniek”, zegt schepen van Onderwijs Tineke Lootens (CD&V).

Het nieuwe initiatief van het Zeelse gemeentebestuur en hogeschool VIVES loopt in samenwerking met OLVI-Pius X, GO! Talent en De Schooltas. Het biedt twee groepen van 20 kinderen van 10 tot 12 jaar de kans deel te nemen aan 12 workshops die telkens twee uur duren.

Inschrijven kan vanaf 7 september. De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs 45 euro. De overige kosten worden gedragen door sponsors en het gemeentebestuur.