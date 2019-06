Zele Picknickt telt af naar achtste editie Yannick De Spiegeleir

19 juni 2019

17u21 6 Zele Wie houdt van een beetje zomerse gezelligheid kan op zondag 30 juni met een picknick en dekentje afzakken naar Park Peeters voor de achtste editie van Zele Picknickt.

Het geslaagde recept blijft behouden. “We willen zoveel mogelijk Zelenaars samenbrengen om gezellig samen te picknicken zonder dat het iets kost. Iedereen brengt zelf eten mee en iedereen is ook vrij om zelf speelmateriaal mee te brengen om er een leuke namiddag van te maken”, zegt initiatiefnemer Francis De Donder.

Animatie

Ook aan de animatie is dit jaar gedacht met muziek van Discobar New Line, kubbspelen, yoga én een springkasteel dat gratis toegankelijk is. Iedereen is op zondag welkom van 12 tot 19 uur. Als het weer tegenvalt, wordt het evenement uitgesteld naar een latere datum.