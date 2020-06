Zele ontvangt meer dan 200.000 euro voor lokale verenigingen Yannick De Spiegeleir

15 juni 2020

17u41 0 Zele De Vlaamse regering trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Zele ontvangt 212.153,77 euro van deze middelen voor de ondersteuning en werking van deze verenigingen.

“Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Zele mee vorm te geven. We zullen er als oppositie op toekijken dat de middelen op een eerlijke manier verdeeld worden. Zele kent immers een rijk gevuld en gevarieerd verenigingsleven. Velen van hen hebben zich de voorbije weken ook verdienstelijk ingezet om anderen te helpen, we zijn blij dat zij nu een steuntje in de rug krijgen”, zegt fractieleider Kim Van Cauteren van N-VA Zele Vlakaf.

Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) menen dat deze steun het sociale weefsel weer kan doen heropleven. “Alles begint in de lokale verenigingen”, zeggen Jambon en Weyts. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, zegt Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.”