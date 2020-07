Zele neemt drastische maatregelen: “Annuleren alle evenementen tot 30 september 2020"

Koen Baten

24 juli 2020

17u36 30 Zele De gemeente Zele heeft alle publiekgerichte activiteiten tot 30 september 2020 al geannuleerd. Ze doen dit naar aanleiding van de stijgende coronacijfers en om de gezondheid van hun inwoners niet op het spel te zetten. In nauw overleg met de crisiscel werd dus beslist om alle activiteiten tot die datum stop te zetten.

“Op dit moment zijn onze cijfers in de gemeente goed en hebben we weinig nieuwe besmettingen, wat we absoluut zo willen houden", zegt burgemeester Hans Knop (CD&V). “Evenementen nodigen echter uit om dicht bij elkaar te kruipen en kunnen dit effect omkeren en daarom grijpen we in", klinkt het.

Het komt er op neer dat alle Zele Zomert-activiteiten, wijkfeesten, schoolfeesten enzovoort niet meer zullen doorgaan. Enkel sportwedstrijden die passen binnen de reguliere competities zullen doorgaan tenzij er andere maatregelen komen.

“We zullen bij elke situatie overleggen en een beslissing nemen zodat alles zo coronaproof mogelijk kan verlopen in deze gevallen", klinkt het.