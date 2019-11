Zele en Berlare takelen uit verkeer genomen voertuigen: “Maatregel tegen roekeloos rijgedrag” Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

20u13 0 Zele In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen voeren Zele en Berlare een retributiereglement in voor wagens die omwille van roekeloos rijgedrag door de politie uit het verkeer worden gehaald. Wie zich bezondigt aan asociaal rijgedrag, riskeert de takelkosten te dragen van minimum 475 euro, een tijdelijke inbeslagname van de wagen en een vervolging in de politierechtbank.

Op 14 april van dit jaar vloog een zware SUV uit de bocht op de Lokerenbaan in Zele. Twee woningen werden zwaar beschadigd. De bewoners van de betrokken woningen bleven gelukkig ongedeerd. De bestuurder van de wagen bleek onder invloed van alcohol en reed te snel. Voor Zeels burgemeester Hans Knop (CD&V) was de maat vol: “Zele kampt al veel te lang met asociaal en roekeloos rijgedrag. Het is een kwestie van tijd voor er onschuldige slachtoffers vallen.” Op zijn initiatief werd onmiddellijk na het ongeval de zoektocht ingezet naar instrumenten om krachtdadiger te kunnen optreden.

In eerste instantie werden de mogelijkheden voor bestuurlijke inbeslagname van wagens naar Mechels en Antwerps model onderzocht. Het parket van Oost-Vlaanderen oordeelde evenwel dat die aanpak onvoldoende juridisch robuust was, maar toonde zich bereid om in samenwerking met het politiekorps van de politiezone Berlare-Zele een alternatief uit te werken.

Omzendbrief

Dat komt er nu onder de vorm van een omzendbrief ‘asociaal gedrag in het verkeer’ die alle politiezones in Oost-Vlaanderen toelaat sneller wagens te immobiliseren. De gemeentebesturen van Zele en Berlare koppelen daar een eigen retributiereglement aan, dat ervoor zorgt dat wagens die door de politie uit het verkeer worden gehaald, meteen worden getakeld.

“Wanneer het parket na contact met onze politiemensen oordeelt dat een voertuig uit het verkeer moet worden gehaald, wordt een wielklem aangebracht. Ons retributiereglement bepaalt dat wagens met een wielklem geen plaats hebben op de openbare weg en automatisch worden getakeld”, verduidelijkt Knop.

Vervolging

De gebruiker van het voertuig – of wanneer die niet betaalt: de houder van de nummerplaat of de eigenaar – draait op voor de kosten van de takeling en de stalling van het voertuig. Afhankelijk van het moment van de takeling gaat het om een bedrag van 475 tot 525 euro. Het voertuig wordt in beslag genomen tot het parket de wagen weer vrijgeeft. Indien dit langer dan 14 dagen duurt, loopt de stallingskost voor het voertuig verder op. Daarbovenop garandeert het parket ook de vervolging in de politierechtbank. “Deze aanpak geeft ons politiekorps de mogelijkheid om binnen de ganse politiezone krachtdadig op te treden”, beaamt Mariska Van Hoylandt, korpschef van de politiezone Zele-Berlare.

Burgemeester van Berlare, Katja Gabriëls (Open Vld), legt de regeling eveneens ter goedkeuring voor aan haar gemeenteraad: “Ook in Berlare worden we te vaak geconfronteerd met roekeloos rijgedrag. Nu zal de politie sneller kunnen ingrijpen”, klinkt het.