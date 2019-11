Zeelse vogelvrienden houden expo in gemeenteschool Yannick De Spiegeleir

01 november 2019

12u27 0 Zele Nog tot zondag 3 november kan je in de gemeenteschool in de Bookmolenstraat meer dan 1.000 vogels bewonderen tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Zeelse vogelvrienden.

De expo is de grootste in haar soort in de regio. Op zondag 3 november is er van 7 tot 13 uur een grote vogelbeurs .

“Op onze beurs zijn verschillende kwekers aanwezig. Iedereen die vogels te koop heeft of zich vogels zoekt aan te schaffen is welkom”, zegt voorzitter Paul Vermeulen.

De beurs is net zoals de tentoonstelling voor iedereen gratis toegankelijk. De openingsreceptie vindt plaats op vrijdag 1 november om 19.30 uur. De expo is open voor het publiek op zaterdag 2 november van 10 tot 22 uur en zondag 3 november van 7 tot 14 uur.