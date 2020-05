Zeelse teams werken mini-Roparun af: “Kleine troost, maar volgend jaar dubbel en dik feest” Yannick De Spiegeleir

31 mei 2020

21u07 0 Zele Ook de Roparun ontsnapte dit jaar niet aan de klauwen van het coronavirus. Zondagavond verzamelden de vier Zeelse teams wel symbolisch om het parcours in eigen gemeente te lopen voor een mini-editie. “De ambassadeur van Mexico heeft al toegezegd om in 2021 naar Zele te komen”, zegt schepen Jos Withofs (CD&V).



Pinksteren en amper volk in de straten van Zele: ondanks de omstandigheden moesten we ons toch even in de ogen wrijven dit weekend. De afgelopen 15 jaar zorgde de doortocht van de Roparun steevast voor een ongezien volksfeest. Maar na de uitbraak van het coronavirus werd al snel duidelijk dat de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam dit jaar niet kon plaatsvinden.

Een harde noot om te kraken voor Zele dat al elf keer bekroond werd als Roparunstad. Dit jaar stond een feest in Mexicaanse stijl gepland, een bezoek van de ambassadeur van het Centraal-Amerikaans land. Door corona mochten de sombrero’s echter opgeborgen worden. “We hebben beslist dat we het thema voor volgend jaar gaan behouden”, zegt Jan Van Den Berghe, voorzitter van de Kloddelopers.

Ondanks de coronacrisis wilden de vier Zeelse teams het Pinksterweekend niet zomaar laten passeren. 17 teams met twee lopers en een fietser vertrokken symbolisch van de Europalaan door het centrum naar de Durmenwijk. “Met deze shortrun blikken we terug op het succes van de afgelopen 15 jaar en volgend jaar staan we er zeker terug”, verzekert Van Den Berghe. Schepen Jos Withofs (CD&V) had in dat verband mooi nieuws in petto. “Normaal zou de Mexicaanse ambassadeur dit jaar naar onze gemeente afzakken. Dat kon nu niet doorgaan, maar hij heeft al laten weten dat hij in 2021 naar onze gemeente komt.”

Naast de Kloddelopers, Moerenlopers en Team M stond met de Gratielopers ook een nieuw Zeels team te popelen om deel te nemen aan de Roparun. “We hebben een half jaar élke week getraind om fysiek paraat te zijn. Toen het nieuws kwam dat de Roparun niet kon plaatsvinden was dat toch wel een domper”, geven Fien Moreels en Liesa Tack toe. “Deze mini-run is een kleine troost, maar we kijken vooral al uit naar de editie van volgend jaar.”

Strijd tegen kanker

Ook voor de strijd tegen kanker was het voor velen belangrijk dat er toch een initiatief kon plaatsvinden. Mia van de Kloddelopers verloor twee jaar geleden haar beste vriendin Juliette aan de ziekte. “Juliette was zelf een trouw lid van de Kloddelopers. In 2012 en 2017 heb ik meegefietst met de Kloddelopers. Ook vandaag is Juliette zeker in mijn gedachten.” In overleg werden ook enkele straten in Zele versierd langs het parcours. In de Cederlaan wachten Hilde De Beule en haar familie de lopers op. “Het schooltje in de Cederlaan is onze vaste stek. Ik heb zelf een aantal mensen in mijn naaste omgeving die door kanker werden getroffen en de Roparun is hét evenement van het jaar in Zele. We hebben onze sombrero al meegebracht, maar brengen hem volgend jaar zeker opnieuw mee.”