Zeelse studenten bedenken foodbox voor personen met voedselintolerantie Yannick De Spiegeleir

23 juli 2019

18u05 0 Zele Ruth Steeman (22) en Inneke De Kimpe (22) uit Zele, studenten Voedings- en dieetkunde aan hogeschool Odisee (Technologiecampus Gent), ontwikkelden voor hun bachelorproef een maaltijdbox op maat van personen met een gluten- en lactose-intolerantie. “Zo willen we vermijden dat die mensen in een eenzijdig voedingspatroon vervallen.”

Vaak vallen personen met een gluten- of lactose-intolerantie in een eenzijdig voedingspatroon, omdat ze alleen datgene eten waarvan ze 100 procent zeker zijn dat het veilig is. “Dankzij onze foodbox kunnen die mensen ook een gezond, volwaardig en toch gevarieerd eetpatroon aannemen”, zegt Ruth Steeman, laatstejaarsstudent Voedings- en dieetkunde aan hogeschool Odisee. Samen met haar medestudent Inneke De Kimpe bedacht ze een foodbox voor personen met die welbepaalde voedselovergevoeligheid. “Dat er vraag naar is, bleek alvast uit de enquête die we voorafgaand aan ons project hebben afgenomen bij mensen met gluten- en lactose-intolerantie”, stelt het duo.

Varianten van klassieke gerechten

Ruth en Inneke ontwikkelden een prototype van een foodbox met twee verschillende versies van hetzelfde gerecht. “Bijvoorbeeld vol-au-vent”, aldus Inneke. “De eerste versie bevat het klassieke gerecht, de tweede versie is gluten- en lactosevrij. Zo willen we aantonen dat mensen die met een van die overgevoeligheden kampen, de klassieke gerechten niet per se hoeven te vermijden, aangezien een paar kleine aanpassingen in de bereiding een groot verschil kunnen maken.” Als tweede stap hebben Ruth en Inneke hun foodbox uitgetest op hun stageschool, bij zowel mensen met als zonder voedselovergevoeligheid. “En met succes,” zegt Ruth, “want de recepten vielen unaniem in de smaak.” In hun recept voor de overheerlijke vol-au-vent met een witloofslaatje blijkt duidelijk hun aandacht voor mensen met een voedselintolerantie. In het recept waarschuwen de studentes dat gehakt niet altijd lactose- of fructosevrij is, net als bouillonblokjes. “We raden mensen daarom aan om in dat geval de verpakking te checken”, aldus Ruth en Inneke.

Opkomende trend

Food- of maaltijdboxen - de bekendste producent is HelloFresh - worden de laatste jaren steeds populairder. “Daarom leek het ons een goed idee om daarrond een project op te starten”, zegt Inneke. “Bovendien kom ik in mijn gezin dagelijks in contact met voedselovergevoeligheid. Zo was de link met lactose- en glutenintolerantie gelegd.”