Zeelse scholen stappen mee in project voor rookvrije generatie Koen Baten

05 juli 2019

10u06 0 Zele Het voorbije schooljaar werd in alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen een algemeen rookverbod afgevaardigd. Dit zorgt er voor dat alle kinderen rookvrij kunnen opgroeien in en rond de schoolomgeving. De Zeelse scholen gaan nu samen nog een stapje verder en nemen het initiatief om ook rond de schoolomgeving niet te roken. “Met dit project willen we een brede beweging opstarten waarin we een samenleving van kinderen en jongeren beschermen tegen het verslaafd raken aan roken", zegt schepen van Onderwijs Tineke Lootens.

‘Generatie Rookvrij!’, dat wordt de nieuwe norm in de omgeving van de Zeelse scholen. Om dit kracht bij te zetten kregen de scholen met de steun van het gemeentebestuur en Logo Dender borden om aan de school en rond het schoolterrein op te hangen met de boodschap: ‘Hier leer ik rookvrij’. Het aanbod werd zeer positief onthaald bij alle scholen. “Ze hebben dan ook allemaal het initiatief gesteund. De scholen hebben ook effectief de borden opgehangen en hiermee willen we een boodschap uitdragen dat roken ongezond is", klinkt het.

Het is niet alleen belangrijk dat de leerlingen zich hier voor inspannen. “Ook de wachtende ouders aan de schoolpoort moeten een soort van reflex krijgen zodat ze niet roken aan de poort", zegt Lootens. “Ook de personeelsleden, leveranciers, vrijwilligers en huurders van de schoolgebouwen zijn ook verbonden aan dit rookverbod", klinkt het. Het initiatief om roken te ontmoedigen aan de school kadert ook in het engagement voor een gezonde gemeente.