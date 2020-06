Zeelse rommelmarkt maakt wederoptreden op parking station: “Nieuwe locatie is zeker niet mis” Yannick De Spiegeleir

27 juni 2020

12u49 0 Zele Liefhebbers van tweedehandsspulletjes kunnen sinds zaterdagochtend opnieuw naar hartenlust snuisteren op de Zeelse rommelmarkt. Die werd verplaatst van de Spoorwegstraat naar de parking van het station. “De plannen voor een verhuis waren er al langer. De coronacrisis heeft alles in een stroomversnelling gebracht”, zeggen marktorganisatoren Patrick Steeman en Glenn De Soeter.

Een volkstoeloop was het zaterdagochtend nog niet, maar bij de Zelenaars moet de nieuwe locatie dan ook nog wat aan bekendheid winnen. “We hebben in drie dagen tijd een plan in elkaar gebokst dat aangepast is aan de coronatijden en voorgelegd aan het gemeentebestuur”, zegt Steeman. “We kregen de volledige medewerking van schepenen Jos Withofs en Tineke Lootens om dit tot een goed einde te brengen. Om duidelijk te maken dat we nu hier zitten, zullen we wel nog vragen om extra signalisatie te plaatsen.”

Wie de markt betreedt, moet zijn of haar handen insmeren met handgel. “We hebben ook eenrichtingsverkeer ingevoerd en alle marktkramers dragen mondmaskers en hebben zelf ook handgel ter beschikking”, verduidelijken Steeman en De Soeter.

Dat de Zelenaars hun rommelmarkt misten, werd tijdens de coronacrisis duidelijk. Op Facebook ontstond zelfs de groep ‘De gruute zilsen aanmert’: een soort online rommelmarkt die werd opgedoekt zodra duidelijk werd dat de rommelmarkt terug zou opstarten. De verhuis van de markt van de Spoorweg- en Stationsstraat hing al langer in de lucht.

Na 35 jaar stopte Oscar Wierinck vorig jaar als concessionaris van de rommelmarkt, samen met de nieuwe marktorganisatoren ging het gemeentebestuur op zoek naar een nieuw elan voor het initiatief. “We waren al langer in gesprek over een nieuwe locatie. De NMBS-parking is ideaal, want hier zitten we weg van het verkeer en er staan ook geen huizen in de buurt. Vroeger waren er wel al eens discussies omdat kramers voor de huizen van de mensen stonden.”

Wel is het nog niet zeker dat de rommelmarkt permanent op de parking kan blijven. “Net als in andere steden en gemeenten overweegt de NMBS de parking betalend maken, maar zolang dat niet het geval is, kunnen wij hier blijven. Als er straks toch nog iets verandert, is er een alternatief voorhanden op een andere locatie”, weet Steeman.

(lees verder onder de foto)

De marktkramers kunnen de parking alvast smaken. “De mensen kunnen hier op hun gemak kuieren en er is voldoende plaats. Hopelijk kunnen we hier nog lang blijven”, zegt standhouder Patrick. Voor regelmatige bezoeker Dirk is het nog even wennen. “Ik kwam voor corona zo goed als wekelijks naar de rommelmarkt. Na al die jaren is het toch even aanpassen, maar dat komt wel goed”, lacht hij.