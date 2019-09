Zeelse meisjes van Square Junior behalen vijfde plaats op WK Streetdance Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

17u36 0 Zele Square Junior, een 13-koppig dansteam van meisjes tussen 11 en 16 jaar van United Dancers Zele, behaalde onlangs een mooie vijfde plaats op het WK Streetdance in het Britse Blackpool.

Na enkele mooie voorjaarswedstrijden wilden de meisjes zich ook wel eens meten op het Belgisch Kampioenschap van UDO (United Dance Organisation). Dit was april 2019 en daar behaalden ze meteen de 1ste plaats. Volgende stap was het WK – UDO Streetdance in Blackpool. Uit een selectie van duizenden dansers uit meer dan 35 landen mocht Square Junior hieraan deelnemen. Alle dansers, en vooral de trainsters Lieselot Van Kerckhove en Michelle Christiaens, bereidden zich de hele zomer lang voor op dit event. In hun allereerste internationaal kampioenschap behaalden ze een mooie 5de plaats. “Een knappe prestatie voor onze tieners en hun trainsters”, klinkt het bij de club.