Zeelse jeugd herdenkt Pieter Lerno met liefdadigheidsevenement: “Opbrengst gaat naar Kinderkankerfonds” Yannick De Spiegeleir

04 september 2019

16u13 0 Zele Eind maart verloor Pieter Lerno (16) uit Zele zijn strijd tegen een zeldzame vorm van kanker. Om de moedige jongeman te herdenken slaat de Zeelse jeugd de handen in elkaar voor het evenement ‘Dance & Ride’ for Pieter op zaterdag 14 en zondag 15 september. Op het programma: een tienkamp, optredens en een motorrit.

“De steun die Pieter mocht genieten van andere jongeren heeft hem ongelooflijk veel deugd gedaan”, vertelde zijn papa Kurt aan onze krant na het afscheid van zijn zoon. Dat de jongeman enorm geliefd was bleek ook tijdens de talrijke opkomst voor zijn uitvaart.

Enkele maanden na zijn overlijden is de Zeelse jeugd Pieter nog niet vergeten. “‘Be strong, believe in yourself’ was zijn levensmotto en dat wordt nu ook de aanzet om een happening op poten te zetten waarbij de opbrengst zal geschonken worden aan de werking van het Kinderkankerfonds”, klinkt het bij de organisatoren van ‘Dance en Ride’ for Pieter.

Twee delen

Het weekend wordt opgedeeld in twee delen. Het eerste deel vindt plaats op zaterdag 14 september op een festivalweide aan de Tuimelaarskapel in Zele. Er staan verschillende activiteiten op het programma. Om 16 uur wordt de aftrap gegeven van de ‘Be strong battle’: een heuse tienkamp waarbij vijftien verschillende teams het zowel individueel als in groep in diverse disciplines tegen elkaar zullen opnemen. Om 20 uur zal het sterkste team bekroond worden met de ‘Be Strong’-wisselbeker.

Vanaf 18 uur gaan in de grote tent aan de festivalweide ook live optredens door, met als opener Joris D’hooghe, een getalenteerde jonge streekmuzikant, gevolgd door Bazz Normann, een eighties rock en new wave band. Bram, de Zeelse The Voice finalist, zorgt voor de afsluiter. Om 21.30 uur start de jongerenfuif met verschillende lokale dj’s achter de draaitafel.

Veiling

De tweede dag van de happening op zondag 15 september staat volledig in het teken van de passie van Pieter: motoren. Naast de aanwezigheid van blinkende motoren op het festivalterrein is er voor de bezoekers de mogelijkheid tot deelname aan een uitgestippelde bromfietstocht of motorrit, een toer van respectievelijk 60 en 125 kilometer met aankomst op de festivalweide. Inschrijven is mogelijk aan Bike Parts aan de Lokerenbaan in Zele, op zondag 15 september van 9 tot 14 uur.

In de namiddag vinden er diverse gezinsvriendelijke activiteiten plaats zoals kindergrime, gekke kapsels, foodtrucks en springkasteel. RBS radio, de regionale zender, zal op die dag de happening live uitzenden (fm 107.0 / 107.4) De organisatie heeft op zondag nog een aantal spectaculaire verrassingen in petto. Als klap op de vuurpijl zal Strongie, de mascotte van ‘Dance & Ride for Pieter’, meevliegen met het F16-vliegtuig van het ‘Tigers Squadron’ van de Belgisch luchtmacht. Na deze vlucht zal Strongie geveild worden samen met een aantal andere bijzondere objecten, waaronder speciale badges en een oorkonde ten voordele van het goede doel.

Voor meer informatie over het evenement kan je surfen naar www.dancerideforpieter.be.