Zeelse horecazaken zamelen samen geld in voor goede doel: “Opbrengst gaat naar Kinderkankerfonds” Yannick De Spiegeleir

13 december 2019

12u53 0 Zele Op initiatief van Dries Dauwe van de Zeelse Praetwater gin zetten de Zeelse horecazaken maandag 16 december tot zondag 22 december een actie op poten in het kader van de Warmste Week. “Alle opbrengst die we inzamelen met de eerste editie van de ‘Zeelse Horecadagen’ schenken we aan het Kinderkankerfonds”, zegt Dries.

Dries werd in het verleden al geconfronteerd met kanker in zijn familie. “Zoiets raakt je, zeker als kinderen te maken krijgen met de ziekte. Daarom heb ik samen met de deelnemende horecazaken om de middelen die we verzamelen te schenken aan het Kinderkankerfonds.”

Elke deelnemende zaak pakt uit met een eigen actie. Zo organiseert het Gildenhuis op vrijdag 20 december een heuse ‘Peaky Blinders Gamble night’ met de populaire Netflixreeks als inspiratiebron. In de Krook kan je tijdens de Zeelse Horecadagen dan weer proeven van ‘Praetwater Cheesecake’. Staan ook nog op het menu: gratis hapjes met een bijhorende schenking aan het goede doel bij B-House, een schenking per verkoop op pasta, soep en gebak door het Schaliënhuys, een deelname in de winst van ‘Kerstmarkt Zele by Blunch’, een schenking aan het goede doel door Fleur de Lin en een actie met Praetwater door La Promesa. “Maar ook Vivaldi, Brasserie Jolie, LUST by La Promesa, GILLIA smiles & pasta, ‘t Verdriet, Café De Lantaarn , T’schipken, Restaurant Den Anker doen mee”, weet Dries. “Ook Het Schipken en Het Anker aan de Zeelse dijk organiseerden al een kerstmarkt voor het goede doel.”

Meer info op de Facebookpagina van de Zeelse Horecadagen.