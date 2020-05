Zeelse duiven gaan aan de pil: “Diervriendelijke en effeciëntere manier om overlast tegen te gaan” Gemeente plaatst ‘duivenpil’-verdeler op dak van Henri Van Daele-centrum en VHVD-sporthal Yannick De Spiegeleir

19 mei 2020

12u36 6 Zele Om de duivenoverlast in het centrum aan te pakken, schakelt Zele als eerste Oost-Vlaamse gemeente de hulp in van toestellen die maïskorrels met een voorbehoedsmiddel rondstrooien op het dak van het Henri Van Daele-centrum en de oude VHVD-sporthal. “Deze methode is diervriendelijker en efficiënter dan de duiven af te vangen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V).



De duivenplaag in het centrum van de gemeente is heel wat Zelenaars al langer een doorn in het oog. De uitwerpselen van de dieren ontsieren de omgeving van de Markt en de Kouterstraat. Het gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele neemt de dierenartsen van ‘Vets for City Pigeons’ onder de arm als leverancier voor de verdelers van de ‘duivenpil’. De firma is met het systeem al actief in dertien Vlaamse steden en gemeenten, maar Zele bijt de spits af in Oost-Vlaanderen.

De toestellen op het plat dak van beide publieke gebouwen zullen dagelijks het eerste uur na zonsopgang maïskorrels strooien die behandeld zijn met het product R-12: dat zorgt ervoor dat de dieren tijdelijk onvruchtbaar worden en zich niet meer voortplanten.

Diervriendelijk

“In het verleden probeerden we de overlast te beperken door de stadsduiven op regelmatige basis af te vangen”, zegt schepen Bauwens. “Deze methode is niet altijd even diervriendelijk en had geen effect op korte termijn. De dieren konden zich sneller voortplanten dan dat ze gevangen konden worden. Dit alternatief is duurzaam en diervriendelijk. We legden ook ons oor te luisteren bij enkele steden die momenteel al deze techniek hanteren en de resultaten zijn hoopgevend. Omdat het middel langdurig moet worden ingenomen, heeft het ook geen effect op andere soorten en duiven van hobbyhouders.”

Na 5 jaar zal het aantal duiven in Zele met 70 tot 80 procent gedaald zijn Pieter Colla en Liesl Van Trappen, Vets for City Pigeons

Door geboortebeperking toe te passen zal de populatie duiven na het eerste jaar met 20 tot 30 procent krimpen. In het centrum van Zele gaat het momenteel om een 150-tal dieren volgens recente tellingen. “Na 5 jaar zal het aantal duiven in Zele met 70 tot 80 procent gedaald zijn”, stellen Pieter Colla en Liesl Van Trappen van Vets for City Pigeons.

De gemeente kiest niet toevallig voor het platte dak van het Henri Van Daele-centrum en de VHVD. “In het centrum is de overlast momenteel het ergst. Met anticonceptie houd je een duivenpopulatie op een effectieve en ethische verantwoorde manier onder controle”, schetst schepen Bauwens. Het project zal 6.000 a 7.000 euro per jaar kosten.