Zeelse duiven aan de pil? Gemeentebestuur plant maatregelen na tussenkomst N-VA over duivenplaag Gespecialiseerde dienst en anticonceptiemiddel moeten duivenpopulatie inperken Yannick De Spiegeleir

11 juli 2019

15u29 2 Zele Op de jongste gemeenteraad pleite raadslid Herman Van Driessche (N-VA – Zele Vlakaf) om de overlast van de vele duiven in het centrum van Zele aan te pakken. Schepen van Dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V) kondigt maatregelen aan. “We overwegen het toedienen van anticonceptiemiddelen via voederbakken”, stelt de schepen.

Volgens Van Driessche neemt de overlast van duiven in het centrum van de gemeente stelselmatig toe. “Deze dieren zijn niet alleen erg hinderlijk, ze beschadigen ook voertuigen door hun zuurhoudende uitwerpselen en verspreiden ziektes zoals ornithose en salmonella. Maar ook in het straatbeeld veroorzaken deze dieren overlast en zorgen voor een vervuilde winkelstraat”, stelt het oppositieraadslid. Ook bij de horecazaken is er overlast door de uitwerpselen die de dieren achterlaten op terrassen. “Het probleem is nog niet zo groot als in Venetië, maar een aanpak is wel degelijk nodig”, aldus Van Driessche.

Bevoegd schepen Thomas Bauwens (CD&V) informeerde zich bij RATO (rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) over de problematiek. De gemeente is aangesloten bij de dienst om ratten, duiven en andere invasieve soorten te bestrijden. Op die manier loopt het probleem niet uit de hand. “Zij hebben het afgelopen jaar wel degelijk meer duiven gevangen, wat er inderdaad op kan wijzen dat het aantal duiven in onze gemeente is toegenomen.”

Vroeger werd er gebruik gemaakt van een valkenier om de duiven te verjagen. Deze piste wordt nu dus verlaten. “We begrijpen dat er gebruik gemaakt wordt van RATO aangezien we daar als gemeente bij aangesloten zijn. We hopen dat er nu snel een oplossing komt die duurzaam is. Een proper centrum is belangrijk voor de Zelenaar en voor onze uitstraling naar bezoekers en toeristen. We willen dat het winkelcentrum fraaier en properder wordt. Dit is alvast een goede stap in de richting om de handelskern en het straatbeeld in de winkelstraat te verbeteren”, besluit Van Driessche.

De ‘pil’ voor duiven

Schepen Bauwens bevestigt dat extra maatregelen overwogen worden. “Het toedienen van anticonceptiemiddelen aan de dieren via voederbakken wordt overwogen. Enkel is het zo dat de plaatsing van deze voederbakken er op korte termijn voor kunnen zorgen dat er nog meer dieren de weg vinden naar het centrum van onze gemeente omdat zij worden aangetrokken tot het voedsel. Op lange termijn zullen de anticonceptiemiddelen er echter wel voor zorgen dat het aantal duiven afneemt. We bekijken verder wat er op dat vlak mogelijk is en gaan ons informeren bij lokale besturen zoals Tongeren en Leuven die het voorbehoedsmiddel reeds inzetten.”