Zeelse duiven aan de pil: "Diervriendelijke oplossing tegen overlast" Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

14u09 0 Zele De laatste maanden kreeg de gemeente Zele meldingen rond overlast van wilde duiven. Om die overlast tegen te gaan zal de gemeente in het voorjaar van 2020 voederbakken plaatsen met een stof die te vergelijken is met een anticonceptiepil. “De bedoeling daarvan is om de duiven tijdelijk onvruchtbaar te maken en zo de wilde duivenpopulatie te reduceren tot een natuurlijk aantal”, zegt schepen van dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V).

Deze zomer maakte gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA – Zele Vlakaf) melding van het probleem met de overlast van de vele duiven in het centrum van Zele. “Toen we de eerste melding binnen kregen zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan. ”, licht schepen van dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V) de keuze toe. “De gemeente heeft een contract bij Rato. Die staan ons bij wanneer er overlast wordt vastgesteld met wilde dieren. Het bedrijf plaatste een aantal vallen om zo de duiven af te vangen, maar die oplossing is weinig effectief en niet echt diervriendelijk.”

“We wisten dat dit maar een tijdelijke oplossing was”, zegt Bauwens. “We zijn verder blijven zoeken naar een duurzame oplossing die ook nog eens diervriendelijk is. Na een contact met GAIA en wat opzoekwerk kwamen we terecht bij Galuvet. Zij hebben een oplossing die de wilde duivenpopulatie op korte termijn sterk zal reduceren, de duivenpil.” Nieuw is de maatregel niet. Eerder experimenteerden ook lokale besturen als Tongeren en Leuven met de maatregel.

“De gemeente zal dit voorjaar aan de duivenpil testen”, gaat Bauwens verder. “ Er wordt eerst een nulmeting gedaan om het aantal wilde duiven in kaart te brengen. Nadien worden er op twee locaties voederbakken geplaatst die op vaste tijdstippen in de dag een duivenpil verspreiden die bestaat uit een maïskorrel met daarover een laagje nicarbazine, het dierengeneesmiddel R-12. Dat gaat er voor zorgen dat de duiven onvruchtbaar worden. De duiven zullen geconditioneerd worden zodat ze de maïs blijven eten. Als een duif niet dagelijks van de maïs eet, wordt ze opnieuw vruchtbaar. Dat garandeert ons ook dat het geen effect zal hebben op de duiven van vele Zeelse duivenmelkers”, garandeert Bauwens.

Torenvalken

“Ook voor het koppel torenvalken dat in onze kerktoren woont en die als eens een duif lusten, zijn er geen negatieve effecten. Het product wordt niet opgenomen in het vlees waardoor de valken geen last zullen hebben van het geneesmiddel. Omdat het geneesmiddel dagelijks moet worden ingenomen om effect te hebben heeft het ook geen negatief effect op andere vogelsoorten. Het was voor ons bijzonder belangrijk om een middel te vinden dat geen negatief effect heeft op andere (vogel)soorten, maar dat er wel voor zorgt dat de onnatuurlijk grote duivenpopulatie aan banden wordt gelegd. Dat werd ons ook bevestigd door zowel de dierenrechtenorganisatie als de partner waarmee we gaan samenwerken.”

“Na de nulmeting zal er om de zes maanden een opvolgingsrapport worden opgemaakt door de firma. Zo kunnen we het effect van deze maatregel op een objectieve manier meten. Het effect zou al na één jaar zichtbaar moeten zijn”, besluit de schepen.