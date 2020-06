Zeelse bib opnieuw open vanaf 2 juni Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

07u23 3 Zele De Zeelse bibliotheek zal haar deuren heropenen op 2 juni. De voorbije weken is alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat elke Zelenaar opnieuw veilig een bezoek kan brengen om boeken te ontlenen.

“Het is voor ons bijzonder belangrijk dat alles op een veilige manier kan verlopen, zowel voor onze medewerkers als voor de bezoekers”, licht schepen van Bibliotheek Thomas Bauwens toe. “We hebben een exit-plan opgesteld en dit afgetoetst met een externe preventieadviseur. Die heeft nu groen licht gegeven om vanaf 2 juni opnieuw op te starten, en daar zijn wij heel tevreden mee.”

“We hebben de dienstverlening wel enigszins moeten aanpassen om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Inleveren zal enkel via de inleverschuif kunnen en ingeleverde boeken gaan in quarantaine. We willen elke bezoeker vragen om zijn selectie al op voorhand te maken via de online catalogus. Zo zorgen we er voor dat bezoeken niet te lang duren. Er zal een looppad worden opgesteld en de openingsuren zijn aangepast. Uiteraard raden we aan een mondmasker te dragen, de handen goed te ontsmetten voor én na het bezoek en de nodige veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren. Voor de meest recente maatregelen controleer je best de website van de bibliotheek”, gaat Bauwens verder.

“We kunnen nog niet alles aanbieden. Zo zal de krantenhoek nog gesloten blijven, kan er geen gebruik gemaakt worden van de pc’s en kranten of tijdschriften kunnen niet geraadpleegd worden. Ik ben blij dat we met de bibliotheek stap voor stap kunnen terugkeren naar de dienstverlening die de Zelenaar van ons gewoon is. Tot op heden hebben er trouwens 500 Zelenaars gebruik gemaakt van de afhaalbib. Die dienst willen we blijven aanbieden. Wie dus liever zijn boeken bestelt en ze op afspraak wil komen afhalen, kan dit nog steeds”, besluit Bauwens.