Zeels cultuurhuis De Wiek heropent op vrijdag 2 oktober de deuren Yannick De Spiegeleir

24 september 2020

15u05 0 Zele Het Zeelse gemeenschapscentrum en cultuurtempel De Wiek moest haar deuren sluiten van bij het begin van de lockdown. Na een lange periode van voorbereiden opent het centrum opnieuw de deuren op vrijdag 2 oktober 2020.

“De voorbije maanden heeft het team van De Wiek alles op alles gezet om deze opening voor te bereiden”, zegt Thomas Bauwens (CD&V), schepen van cultuur. “Ondanks de huidige omstandigheden zijn we er dan ook in geslaagd om een mooi programma op poten te zetten met in oktober optredens en voordrachten van Stef Bos, de Zeelse concertvereniging, Katelijne Verbeke en Warre Borgmans, Lieve Blancquaert en Jeroen Maes. De artiesten staan alvast te springen om opnieuw het beste van zichzelf te geven en opnieuw cultuur bij de mensen te brengen.”

Superveilig

“Ik wil benadrukken dat alles superveilig zal verlopen. Na overleg met onze externe preventieadviseur is er gedetailleerd plan opgemaakt om het voor iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Ook de maximala capaciteit werd beperkt”, benadrukt Bauwens. “We zijn blij dat we eindelijk opnieuw aan de slag kunnen en de Zelenaar opnieuw kunnen laten genieten van enkele topproducties. We zien elke Zelenaar graag terug, want laat ons eerlijk zijn: er is geen Wiek zonder publiek.”

Het programma

Het programma zal geleidelijk aan bekend gemaakt worden. Om alles vlot te laten verlopen zijn er ook enkele richtlijnen opgesteld. Meest actuele info over het programma en de geldende richtlijnen vind je terug op https://www.dewiek.be/info/coronamaatregelen.