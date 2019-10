Zeels boekhoudkantoor opent tweede vestiging in Limburg Yannick De Spiegeleir

10 oktober 2019

14u30 1 Zele Het Zeelse boekhoudkantoor Hertas Consulting heeft deze week een tweede vestiging geopend in het Limburgse Heusden-Zolder.

“We hebben door de jaren heen mooie relaties opgebouwd met ondernemers uit Limburg”, zegt Hulya Ertas van Hertas Consulting. “Daarom namen we de beslissing om een tweede vestiging te openen in deze regio, het is voor ons van uiterst belang om zo dicht mogelijk bij onze ondernemers te staan.”

Met de opening van de tweede vestiging versterkt Hertas Consulting haar aanwezigheid in de Vlaamse markt en geeft het vorm aan haar verdere groei. “Voor een stevige progressie in het ondernemerschap dragen we kwaliteit, juistheid en persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel”, klinkt het.