Zandbergse Highlanders stellen Highland Games uit Yannick De Spiegeleir

15 april 2020

17u27 0 Zele De Zandberse Highland Games die gepland waren voor zaterdag 9 mei zijn geannuleerd door de coronacrisis.

“We hebben zolang mogelijk gewacht om een beslissing te nemen, en hebben de evolutie dag op dag strikt opgevolgd” stelt voorzitster Chantal Faquaet. “De Highland Games voor zaterdag 9 mei zullen dus jammer genoeg niet doorgaan. We bekijken momenteel wel nog of de Highland Games in het najaar, september of oktober, kunnen worden georganiseerd, maar dit is voorlopig koffiedik kijken. Het gezond verstand zal primeren bij onze beslissing.”

De Highland Games zijn volgens de organisatoren een echte publiekstrekker bij mooi weer. “Een echte opener van het zomerseizoen in het Zeelse feestgebeuren”, stelt Geert Roosenboom. “Met droefnis stellen we dus voorlopig de Highland Games uit, maar we blijven hoopvol naar een nieuwe editie, voorlopig evenwel onbepaald.”