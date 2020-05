Woonzorgcentrum De Meander test negatief op COVID-19 Yannick De Spiegeleir

08 mei 2020

17u48 11 Zele Op dinsdag 28 april werden alle personeelsleden van woonzorgcentrum De Meander getest op COVID-19. Alle 120 medewerkers testten negatief. Enkele dagen later was het de beurt aan de 140 inwoners. Ook daar viel er uitsluitend goed nieuws te rapen.

Schepen van Zorg en Gezondheid, Johan Anthuenis haalt opgelucht adem: “De testresultaten zijn hoopgevend. Ze zijn een bevestiging van het belang van de vele maatregelen die tot nu toe werden genomen om een corona-uitbraak in De Meander te voorkomen. Het is ook bemoedigend voor alle medewerkers die de belangrijkste brug zijn met de buitenwereld en die de voorbije weken in heel bijzondere omstandigheden hebben moeten werken.”

Momentopname

Doorgedreven discipline in de strikte opvolging van de door het Agentschap Zorg & Gezondheid opgelegde richtlijnen vormen blijft de norm voor iedereen die betrokken is bij de werking van het woonzorgcentrum. Schepen Anthuenis wijst er immers op dat de strijd nog niet gestreden is: “Iedereen beseft dat deze tests slechts een momentopname zijn. Je kan alles doen zoals het hoort, maar dan nog kan je nooit met absolute zekerheid stellen dat je alle besmettingsrisico’s onder controle hebt. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat onze medewerkers de nodige voorzorgsmaatregelen blijven aanhouden, ook buiten het werk.”

Daarom blijft het woonzorgcentrum de eigen medewerkers en vrijwilligers ook na deze positieve testresultaten wijzen op een doorgedreven (hand)hygiëne, het houden van voldoende afstand en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Intussen blijft het personeel er alles aan doen om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en hen de beste zorg te blijven aanbieden. Zo wordt er maximaal ingezet op hartverwarmende telefoon- en videogesprekken met families, raamcontacten én ook de keukenploeg draagt zijn steentje bij door medewerkers en bewoners regelmatig te verrassen met een lekker extraatje.