Woning onbewoonbaar nadat schouwkanaal in brand vliegt Koen Baten

15 september 2019

23u50 0 Zele Op Durmen in Zele is een woning onbewoonbaar verklaard nadat er deze avond brand is ontstaan. De brand ontstond in het schouwkanaal beneden. Door de hitte vatte een kamer boven vuur die volledig vernield is. De rest van de woning liep heel wat rook- en waterschade op.

Het vuur in de woning werd opgemerkt door de bewoners omstreeks 22.15 uur. “De brand in het schouwkanaal vernielde een kamer op de bovenste verdieping van de woning", aldus officier Thijs Dauwe. “Mogelijk heeft een slechte afvoer hier mee te maken", klinkt het. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling die zich kon verspreiden door heel het huis.

De bewoners waren aanwezig op het moment dat de brand is ontstaan. “Zij konden zelf bellen naar ons. De bewoners zelf konden op tijd naar buiten gaan en raakten niet gewond. Zij hebben ook zelf de elektriciteit en de gas afgesloten", aldus Dauwe.

Door het snelle optreden van de brandweer kon er voorkomen worden dat de hele woning in vlammen op ging. “Het pand is wel onbewoonbaar, omdat er over de hele woning rook en waterschade is door de brand", klinkt het. Het koppel zal opgevangen worden. Wanneer ze terug naar huis zullen kunnen is nog niet bekend. De brandweer liet de woning grondig verluchten.

Het is niet de eerste zware brand op Durmen in Zele deze maand. Op 2 september brandde ook al een woning uit van een 85-jarige dame. Ook toen vielen er geen gewonden, maar was de schade gigantisch.