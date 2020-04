Wielerbelofte Robbe (16) eert overleden ploegmakker Jarne tijdens Ronde tegen Corona: “Tonen dat we hem nog niet vergeten zijn” Yannick De Spiegeleir

07 april 2020

17u24 12 Zele Het was een opmerkelijk beeld tijdens de Ronde tegen Corona. De 16-jarige wielerbelofte Robbe Verlaeckt uit Zele bracht een ontroerend eerbetoon aan zijn ploegmaat en vriend Jarne Lemmens die vorig jaar totaal onverwachts overleed in zijn slaap. “Ik wilde tonen dat ik mijn maat nog niet vergeten ben”, vertelt Robbe.

Het was onwezenlijk nieuws dat de Vlaamse wielerwereld in mei vorig jaar trof. Jarne, een beloftevolle wielrenner van amper vijftien jaar was plots overleden in zijn slaap. Op zijn school in Merchtem stond hij bekend als ‘iemand die altijd een lach op zijn gezicht had’. Bij zijn club omschreven ze hem als een persoon die altijd bereid was om anderen te helpen en bij te staan. Nu, bijna een jaar na zijn tragische overlijden, leeft Jarne nog steeds verder in de harten van zijn familie, vrienden en ploegmaats.

Gek van de Ronde

Dat was zondag duidelijk te merken tijdens de Ronde tegen Corona van VTM en HLN: Robbe op zijn koersfiets in de tuin van het ouderlijk huis, een spandoek met daarop het boodschap ‘We ride for Jarne’ en tientallen shirts van hun wielerteam Rudyco in de tuin. De Zeelse jongeman wilde zondag een duidelijke boodschap kwijt. “Wielrennen was Jarnes passie en hij was gek van de Ronde van Vlaanderen. Hij heeft me een paar keer meegevraagd om op de Muur van Geraardsbergen te gaan kijken. Ik vond het daarom een geschikt moment om hem zondag een eerbetoon te brengen”, vertelt Robbe.

De twee waren onafscheidelijk binnen het Rudycoteam. “We gingen samen vaak trainen en lagen op dezelfde kamer tijdens stages. Hij was niet enkel een ploegmaat, maar ook één van mijn beste vrienden”, vertelt Robbe. “We hadden onze vast tour samen. Ik kan het nog vaak niet vatten dat hij er niet meer bij is. Ik ga ook af en toe op bezoek bij zijn graf in Opwijk om herinneringen op te halen”, zegt de jongeman.

Schrik om hetzelfde lot als zijn vriend te ondergaan, heeft Robbe niet. “Natuurlijk denk je daar wel eens aan, maar ik probeer er nog niet te veel stil bij te staan. Al zit de schrik er bij mijn ouders wel in.” De Zeelse wielerbelofte mocht ook hartverwarmende reacties ontvangen van de familie van Jarne voor zijn eerbetoon. “Zijn papa en oma hebben me berichtjes gestuurd om me te bedanken. Dat doet natuurlijk deugd. Ook in de toekomst blijft die belangrijke boodschap voor mij hetzelfde: ‘we ride for Jarne’.”