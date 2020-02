Werknemers van namaaksigarettenfabriek vragen voorlopige vrijheid Wouter Spillebeen

24 februari 2020

16u16 0 Zele Nadat de politie twee weken geleden een bende oprolde die valse sigaretten maakte in een fabriek in Zele, vroegen de gearresteerde fabriekswerkers om in vrijheid gesteld te worden. Ze verklaarden dat ze niet op de hoogte waren van de illegale praktijken.

De diensten van de douane vielen op maandag 3 februari, na een lang onderzoek, binnen in de fabriek in Zele. Daar troffen ze een illegale productiesite aan met twee productielijnen en een verpakkingslijn, maar liefst 11,5 miljoen namaaksigaretten en 22 ton versneden tabak. Ook in Dendermonde en in De Klinge werd infrastructuur gevonden die bedoeld was om een illegale versnijdingssite op te zetten. In totaal werden veertien personen opgepakt.

Borgsom

Een groep mannen die vanuit Oekraïne naar België waren gekomen om in de fabriek te werken, werd opgepakt in Dendermonde. “Mijn cliënt had enkele dagen ervoor een contract getekend om in België te komen werken”, pleitte de advocaat van één van de opgepakte mannen. “Door hier te werken, hoopte hij in Oekraïne een beter leven te kunnen opbouwen. Hij is zondag toegekomen en op die dag werd niet gewerkt. Die maandag is hij gearresteerd en voor de onderzoeksrechter in Dendermonde gekomen. Hij was niet op de hoogte dat de handel die in Zele werd opgezet illegale praktijken waren. Wat hem betreft, zag zijn contract er goed uit.”

Ook de andere opgepakte werknemers zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de illegale activiteiten. Ze vragen om voorlopig in vrijheid gesteld te worden na betaling van een borgsom in afwachting van de behandeling van de zaak. Andere bendeleden kregen die invrijheidstelling al toegekend toen de fiscale kant van de zaak vorige week werd ingeleid.

De zaak zal op 24 april ten gronde behandeld worden. De dienst Douane en Accijnzen wil tegen die datum nog meer verdachten dagvaarden. Morgen zouden de arbeiders weten of ze tot dan in voorhechtenis moeten blijven.