Vrijwilligers en gemeente bundelen krachten: “2.500 mondmaskers maken voor Zeelse zorgverstrekkers” Yannick De Spiegeleir

18 maart 2020

20u52 19 Zele Een 70-tal vrijwilligers in Zele slaan de komende dagen aan het naaien en stikken om 2.500 mondmaskers te maken voor thuisverplegers en dokters. Het gemeentebestuur ondersteunt hen door de nodige stof te betalen en de vriendenkring brandweer zet haar schouders onder de logistieke operatie.

Sewforlife, zo heet de actie die op Facebook in het leven werd geroepen door vrijwilligers om de zorgsector van broodnodige mondmaskers te voorzien. Ook Katrien Daels, die met VanDaels haar eigen naai- en borduuratelier heeft in Zele, sloot zich aan bij het initiatief dat in het leven werd geroepen door Inge Picqueur.

“Toen ik hoorde van het tekort aan mondmaskers vond ik het mijn plicht om aan de slag te gaan. Het enige probleem: voldoende stof vinden op een snelle manier”, vertelt Daels. Het gemeentebestuur van Zele bood een helpende hand en regelde een snelle levering uit Nederland die het ook zal bekostigen.

Goedgekeurd patroon

“We willen onder meer de thuisverplegers en dokters in Zele helpen door mondmaskers te maken, want bij hen is er duidelijk vraag naar”, weet Daels. Deze namiddag kwam een lading stof aan uit Nederland. “Via het UZA hebben we een goedgekeurd patroon om mondmaskers te maken. De stof wordt versneden op het gemeentehuis en verpakt en de mensen van vriendenkring brandweer brengen de stof aan huis bij de naaisters.”

Grondstickers bij de handelaars

Burgemeester Hans Knop (CD&V) drukt zijn dankbaarheid uit voor de inzet van de vrijwilligers. “We vinden het belangrijk om dit initiatief te ondersteunen.” De gemeente trekt ook alle registers openen om de Zelenaars zo goed mogelijk te informeren. “We hebben grondstickers laten drukken voor de handelszaken die open mogen blijven zodanig dat mensen duidelijk kunnen zien hoeveel afstand ze moeten houden. Er is ook een aparte pagina opgericht op de gemeentelijke website: zele.be/coronavirus om de mensen op de hoogte te houden en er komt een brief met informatie om ook Zelenaars te informeren die zich niet op het internet begeven”, somt de burgervader enkele van de maatregelen op. In een filmpje dat de gemeente Zele dinsdagavond lanceerde roept Knop de Zelenaars tot slot ook op om de richtlijnen van de federale overheid strikt in acht te nemen.

Wie vragen heeft of een steentje wil bijdragen aan de acties om medisch personeel te helpen kan voor meer informatie contact opnemen via coronavirus@zele.be of bel 052 45 70 00.