Vrienden eren nagedachtenis Pieter met liefdadigheidsevenement: “Herinnering aan hem niet laten vervagen” Yannick De Spiegeleir

14 september 2019

23u42 1 Zele Aan de Tuimelaarstraat verzamelen dit weekend familie en vrienden van Pieter Lerno. De jongeman overleed in maart aan een zeldzame vorm van kanker. “Het doet deugd dat mijn zoon zelfs na zijn dood mensen blijft inspireren. Al is het ook confronterend om te beseffen dat hij er niet meer is”, zegt vader Kurt Lerno.

‘Be strong and believe in yourself’, of: blijven niet bij de pakken zitten, ook als het wat minder gaat in je leven. Hoewel Pieter zwaar ziek was, bleef hij al die tijd geloven in zijn eigen motto. Het is meteen ook de slagzin van de eerste ‘Dance & Ride for Pieter’ die dit weekend plaatsvindt aan de Tuimelaarstraat.

(Lees verder onder de foto)

“Toen hij nog leefde had Pieter verteld dat hij graag samen een ritje zou maken met de motor. Het was één van zijn passies. Jammer genoeg is het er nooit van gekomen, maar om hem te eren organiseren we zondag een rit”, zegt Roan Baert. “Ook als we uitgingen, was Pieter een eeuwige optimist. Ondanks het feit dat hij pijn leed, hoorde je hem nooit klagen. Aan die houding willen we graag een voorbeeld nemen en daarom organiseren we deze ‘Dance & Ride for Pieter’. De komende jaren willen we dit blijven organiseren om de herinnering aan wie hij was niet te laten vervagen. Pieter had het af en toe ook over de volwassenen die wat meewarig deden over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Met dit evenement willen we bewijzen dat we als jongeren, naar het voorbeeld van Pieter, heel wat in onze mars hebben. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds dat Pieter nauw aan het hart lag.”

Eén van de opvallende aanwezigen op de Dance & Ride for Pieter was Kurt, de papa van Pieter. “Na zijn dood zijn verschillende mensen komen vragen of ze iets konden doen om hem te herdenken. Daaruit is dit mooi evenement ontstaan. Het doet deugd dat mijn zoon, ook na zijn dood, mensen blijft inspireren. Dat merk ik ook als ik zijn graf bezoek. Ik ben er bijna nooit alleen”, zegt Kurt. “Al is het ook best confronterend om hier te zijn en te beseffen dat hij er niet meer is. Ik mis hem elke dag.”

Naast een motorrit en fietstocht op zondag stonden er zaterdag een ‘Be Strong’-battle op het programma waarbij verschillende teams het tegen elkaar opnamen in tal van proeven zoals waterbakken stapelen. ’s Avonds werd er tijd en ruimte gemaakt voor optredens met onder meer een concert van Bram, de Zeelse The Voice-finalist. Het feest op zaterdag werd afgesloten met een fuif.