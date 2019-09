Vrachtwagenchauffeur riskeert celstraf na dodelijk ongeval in centrum Zele Familie opgelucht met sorry na meer dan een jaar, maar gemis van papa blijft groot. Koen Baten

06 september 2019

10u35 5 Zele Vrachtwagenchauffeur L.V. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van zes maanden na een dodelijk ongeval op de Elststraat in Zele. Fietser Paul De Beule (84) was toen bezig met de straat over te steken, toen de vrachtwagenchauffeur links afsloeg om de straat in te rijden. De fietser kwam onder de wielen terecht en overleed later in het ziekenhuis. “We zijn blij dat we eindelijk een sorry gekregen hebben van de vrachtwagenbestuurder”, aldus zijn kinderen.

Het ongeval gebeurde op 30 mei 2018 aan het kruispunt met de Avil Geerincklaan en de Beukenlaan. Paul kwam toen uit de Beukenlaan en was de straat al aan het oversteken toen L.V. plots naar links afsloeg. “Ik had hem echt niet gezien. Ik keek naar links en rechts en voor mij en zag hem echt niet. Plots waarschuwde iemand mij dat ik iemand had aangereden”, aldus L.

De man richtte zich ook tot de familie. “Ik wou dat ik de klok kon terug draaien, ik wou dat dit niet gebeurd was. Ik heb enorm veel spijt van dit ongeval”, klinkt het. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van zes maanden. “Vooreerst ging hij te kort door de bocht aan het kruispunt”, aldus Sarie De Vrieze. “Het ging hier bovendien niet om een dode hoek ongeval, dus had de bestuurder de fietser zeker moeten zien in deze omstandigheden”, klinkt het. Naast de gevangenisstraf vraagt ze een geldboete, een rijverbod van negen maanden en alle examens.

De kinderen van Paul De Beule waren ook aanwezig tijdens de zitting. “Wij missen onze papa nog altijd. We wilden nog zoveel dingen met hem doen en hem zoveel vertellen, maar dit kan jammer genoeg niet meer”, klinkt het. “Wij zijn blij dat de chauffeur eindelijk sorry heeft gezegd voor de feiten, al had dit voor ons veel vroeger mogen gebeuren. Wij hebben begrip dat hij dit ongeval ook niet gewild heeft, maar wij zijn wel onze papa kwijt”, klinkt het. De familie was blij dat ze aanwezig konden zijn tijdens de zitting. Over de uitspraak kunnen ze zich moeilijk uitspreken. “We begrijpen dat het ook moeilijk zal zijn voor de chauffeur, maar wij zijn door dit ongeval iemand zeer dierbaar kwijt.”

De advocaat van de beklaagde zegt dat zijn cliënt enorm aangeslagen is door de feiten. “Hij is sinds 1990 beroepschauffeur en heeft nog een blanco strafblad”, klinkt het. “Het kruispunt was leeg toen hij vertrok. Hij had dit nooit gewild, want heeft zelf ook een zoon verloren in het verkeer. Hij zit er nog dagelijks mee in zijn hoofd”, klinkt het. Politierechter Peter D’hondt zal uitspraak doen op 4 oktober in de zaak.