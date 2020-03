Voorwaardelijke straf voor dealen van cannabis Nele Dooms

09 maart 2020

Ozgur C. (28) uit Zele is in de Dendermondse rechtbank veroordeeld voor het dealen van cannabis. Hij kreeg een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 8.000 euro met uitstel. De man stond terecht voor de verkoop van bijna vijf kilogram cannabis. Dat gebeurde in de loop van ettelijke maanden, sinds december 2017. C., die geen onbekende is voor het gerecht, legde bekentenissen af toen hij tegen de lamp liep. “Het is uit de hand gelopen en ik ben te ver gegaan”, vertelde hij de rechter. “Ik begon te dealen omdat ik geen inkomen had en mijn eigen gebruik niet langer kon financieren. Maar ondertussen ben ik afgekickt. Dat gebeurde met de steun van mijn ouders. Ik heb nu ook een job, zodat ik geen tijd meer heb voor drugs.”

Hoewel de openbaar aanklager een strenge effectieve celstraf van dertig maanden gevorderd had, besloot de rechter C. nog een kans te geven met een voorwaardelijke straf. Hij moet wel een behandeling volgen om van de drugs af te blijven.