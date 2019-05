Voor rechter wegens poging doodslag na aanrijden van schoonbroer Nele Dooms

15u03 4 Zele Er hangt Osman S. (43) uit Zele drie jaar cel boven het hoofd wegens poging doodslag. Eind vorig jaar reed hij zijn eigen schoonbroer aan met de wagen. “Per ongeluk”, beweert S. “Met opzet, tegen hoge snelheid op het voetpad”, zegt een getuige. Een heftige ruzie via Whatsapp ging de feiten vooraf.

Schunnige berichten via de berichtenapp Whatsapp, zo omschrijft de verdediging de post die Osman S. op de avond van 17 december 2018 van zijn schoonbroer kreeg. “Ik kak op uw kale kop”, klonk het onder andere. S. kon het niet laten te antwoorden en de berichtenruzie ontspoorde helemaal. “Ik wilde aangifte doen bij de politie van deze situatie en vertrok naar het politiecommissariaat”, vertelde S. dinsdag aan de Dendermondse rechter. “Toevallig passeert die route ook langs de woning van mijn schoonbroer.”

In de Burgemeester van Ackerwijk in Zele liep het rond middernacht mis. Een getuige die liever anoniem blijft, beschreef achteraf wat er gebeurde. “Tegen hoge snelheid kwam een wagen in de straat gereden, in de richting van een man te voet. De wagen versnelde nog en reed de man aan. Die werd op het voetpad aangereden, vloog op de motorkap en tegen de voorruit”, klonk het. “Ik heb meteen de politie gebeld.”

Volgens zijn advocaat heeft het slachtoffer nog altijd last aan de pols en arm door de aanrijding, al vielen de verwondingen door de feiten wonderwel mee. “Het is een wonder dat er geen ernstigere verwondingen waren”, meent de openbaar aanklager. “De schade aan de wagen bewijst dat er een enorme impact geweest moet zijn. Het slachtoffer is op agressieve manier aangereden en dat moet streng bestraft worden.”

Toch ontkent S. dat hij zijn schoonbroer opzettelijk aanreed. “Hij had met de Whatsapp-berichtjes al op een confrontatie aangestuurd en wil nu gewoon geld van mij loskrijgen. Het is allemaal opgezet spel”, beweerde S. tijdens zijn proces. “Ik heb hem ook niet op het voetpad aangereden, hij liep op de rijweg. En het was zeker niet opzettelijk. Het was gewoon een spijtig ongeval. Hij kwam op een onverwacht moment te voorschijn.”

De rechter velt vonnis op 11 juni.