Volvo Trucks-dealer Nebim verhuist vestiging van Dendermonde naar Zele: "Betere bereikbaarheid vlakbij E17"

24 juni 2019

13u59 0 Zele In het nieuwe industrieterrein Wijnveld heeft Volvo Trucks-dealer Nebim afgelopen weekend officieel haar nieuwe vestiging geopend. Het bedrijf met activiteiten in België en Nederland koos bewust voor het Zeelse bedrijventerrein door de vlotte bereikbaarheid langs de E17.

Nebim is geen kleine speler in de sector. De van oorsprong Nederlandse groep heeft naast het gloednieuwe bedrijfsgebouw in Zele ook vestigingen in Gent, Ninove, Harelbeke (vanaf oktober verhuis naar Zwevegem) en Bilzen. Naast de vlotte bereikbaarheid vlakbij het op- en afrittencomplex met de E17 had de Volvo Trucks-dealer ook uitbreidingsmogelijkheden in de Poldergotestraat.

“In Dendermonde hadden we 650 voertuigen in portefeuille. In Zele kunnen we quasi spreken van een verdubbeling met 1.250 voertuigen”, zegt Reginald Malfroot, directeur van Nebim België. De vestiging in Zele bedient de regio rond Dendermonde en Sint-Niklaas. De nieuwbouw aan de Poldergotestraat is aangepast aan de meest recente noden. “Alle facetten van de werkplaats van de onderdelenvoorraad tot de doorrijstraten zijn optimaal op elkaar afgestemd waardoor we de doorlooptijd tot een minimum kunnen beperken.”

De nieuwe site omvat twee hectare, waarvan 2.700 vierkante meter bebouwd is. “Het bedrijfsgebouw telt in totaal elf straten, waarvan er één speciaal uitgerust is om op een veilige manier aan LNG- en CNG-trucks te kunnen werken”, verduidelijkt Malfroot. “Verder zijn er magazijnen, verschillende vergader- en kantoorruimtes, een inpandige afvalstraat en beveiligde parking waarvan ook externen gebruik kunnen maken.”

Ook het duurzame karakter van de nieuwe vestiging in Zele is een blikvanger. Op het dak liggen maar liefst 400 zonnepanelen. “Er is over LED-verlichting aanwezig met ingebouwde sensoren en de vloerverwarming en –koeling wordt opgewekt met een ‘boorgat energie opslag’: een systeem om energie op te wekken dat tegenwoordig ook vaak gehanteerd wordt door ziekenhuizen.

Naast het onderhoud is Nebim ook actief in de verkoop van tweedehandstrucks, met zelfs een aparte sectie voor gebruikte vrachtwagenonderdelen. “Sinds kort verkopen we zelfs tweedehandsonderdelen in Gambia. Daar is veel vraag naar omdat het vrachtwagenpark er oud is door een gebrek aan financiële middelen.”

Voor haar nieuwe vestiging in Zele is Nebim nog op zoek naar nieuwe werkkrachten. Meer info op https://werkenbijnebim.eu/vacatures/be.