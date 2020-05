Volleyballers vormen erehaag voor overleden clubmonument Tuur Yannick De Spiegeleir

09 mei 2020

15u51 1 Zele De leden van volleybalclubs JTV Dero en VC Juvenes hebben zaterdagmiddag voor een prachtig eerbetoon gezorgd na de uitvaart van Arthur De Waegemaeker. In de Kouterstraat vormden ze een erehaag. De leden van volleybalclubs JTV Dero en VC Juvenes hebben zaterdagmiddag voor een prachtig eerbetoon gezorgd na de uitvaart van Arthur De Waegemaeker. In de Kouterstraat vormden ze een erehaag. Het oud-bestuurslid en clubmedewerker van het eerste uur overleed begin deze week aan de gevolgen van het coronavirus



Dat Tuur geliefd was in Zele bleek uit de vele reacties op sociale media. Meer dan 50 jaar was hij betrokken bij de Zeelse volleybal. Door de coronacrisis moest zijn uitvaart helaas in beperkte kring plaatsvinden, maar de volleyballers en sympathisanten zorgden alsnog voor een prachtige hommage. Bij het voorbijrijden van de lijkwagen applaudisseerden de tientallen omstaanders minutenlang.