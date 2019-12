Volleybalclub Juvenes viert 50-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

14u47 0 Zele In sporthal De Zeven zijn het bestuur en de spelers van volleybalclub Juvenes onlangs in de bloemetjes gezet voor het 50-jarig bestaan van de sportvereniging.

De club speelde in het verleden meermaals kampioen op verschillende niveaus. “Het succes door de jaren heen van Juvenes is zo groot dat een afzonderlijk boek over de club zeker niet zou misstaan”, speechte schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele) tijdens de plechtige huldiging.